Nuovo taglio dei tassi BCE: impatto su mutui a tasso fisso e variabile

La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato un ulteriore taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 2,75% e quello sui rifinanziamenti principali al 2,90%. Questo è il quinto taglio consecutivo deciso dalla BCE, con l'obiettivo di stimolare l'economia dell'Eurozona.

Implicazioni per i mutui

Secondo il sindacato bancario FABI, i tassi sui mutui potrebbero scendere sotto il 3%. Attualmente, in Italia, circa 6,9 milioni di famiglie sono indebitate, pari al 25% del totale; di queste, oltre 3,5 milioni hanno un mutuo per l'acquisto della casa.

Nel 2022 e 2023, i tassi di interesse sui prestiti erano aumentati, raggiungendo il 4,5%, per poi diminuire al 3%. Dall'inizio del 2024, le banche, anticipando una politica monetaria meno restrittiva da parte della BCE, hanno iniziato a ridurre i tassi, trend che potrebbe continuare nei prossimi mesi. Ciò comporterà vantaggi significativi per le famiglie, sia per l'acquisto di immobili che per beni di consumo come automobili ed elettrodomestici.

Risparmi previsti

Per un mutuo immobiliare di 25 anni da 200.000 euro, la riduzione dei tassi potrebbe tradursi in un risparmio complessivo di quasi 83.000 euro, pari al 22,8%

Anche i tassi sul credito al consumo sono diminuiti, attestandosi a una media dell'8% dopo aver superato il 14%, e potrebbero scendere ulteriormente. Ad esempio, per un finanziamento decennale di 25.000 euro per l'acquisto di un'auto, il risparmio potrebbe essere di oltre 11.871 euro, pari al 24,2%, rispetto al 2023.

Per i mutui erogati lo scorso anno, le rate dei mutui a tasso fisso erano raddoppiate, mentre quelle dei mutui a tasso variabile avevano registrato aumenti del 60-70% o più. Con i recenti tagli dei tassi, le rate dei mutui a tasso variabile potrebbero iniziare a diminuire. Il 2023 è stato un anno particolarmente oneroso per i mutui, il peggiore dal 2009, mentre il 2024 ha mostrato un progressivo miglioramento.

Analisi del Codacons

Secondo il Codacons, il risparmio sulle rate mensili dei mutui a tasso variabile per l'acquisto della prima casa varierà tra i 13 e i 30 euro, a seconda dell'importo e della durata del finanziamento. Ad esempio, per un mutuo di 125.000 euro a 25 anni, il risparmio mensile sarà di circa 17 euro, pari a 204 euro annui. Il presidente Carlo Rienzi ha dichiarato che, in base all'ultimo rapporto di Bankitalia, i tassi di interesse sui mutui sono diminuiti dell'1,21% in un anno, passando dal 4,92% di novembre 2023 al 3,71% di novembre 2024

Confronto tra tasso fisso e variabile

Mentre i tassi variabili continuano a diminuire, le ultime settimane hanno visto un aumento dell'IRS, l'indice di riferimento per i mutui a tasso fisso, influenzato dai rendimenti dei titoli di Stato europei e americani. Tuttavia, molte banche hanno deciso di assorbire parte di questi aumenti riducendo gli spread applicati ai mutui fissi, mantenendo l'offerta su livelli competitivi. Attualmente, i tassi fissi rimangono più convenienti rispetto ai variabili, anche se la differenza si sta riducendo. Secondo simulazioni di Facile.it e Mutui.it, per un mutuo da 126.000 euro in 25 anni, le migliori offerte a tasso fisso partono da un TAN del 2,48%, con una rata di 564 euro, mentre per i variabili il TAN parte dal 3,45%, con una rata iniziale di 620 euro

Il recente taglio dei tassi da parte della BCE avrà un impatto positivo sui mutui, offrendo opportunità di risparmio sia per chi ha già un finanziamento in corso che per chi intende stipularne uno nuovo.

