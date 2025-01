Aereo Washington : Trovati 40 corpi nel fiume Potomac

Giovedì sera, un aereo dell'American Airlines proveniente da Wichita, Kansas, si è scontrato in volo con un elicottero militare Black Hawk dell'esercito statunitense sopra il fiume Potomac, nei pressi dell'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington. L'incidente ha causato la morte di tutte le 67 persone a bordo dei due velivoli: 64 sull'aereo commerciale e 3 sull'elicottero. Le autorità hanno recuperato finora 40 corpi dalle gelide acque del fiume, mentre 14 persone risultano ancora disperse. I sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero stanno affrontando condizioni estremamente difficili, con fango denso e visibilità quasi nulla, rendendo il compito particolarmente arduo.

Le squadre di soccorso hanno ritrovato le scatole nere dell'aereo, ovvero il registratore dei dati di volo e il registratore vocale della cabina di pilotaggio. Questi dispositivi sono stati consegnati al National Transportation Safety Board (NTSB) per l'analisi, con l'obiettivo di determinare le cause dell'incidente. Si prevede un rapporto preliminare entro un mese.

Tra le vittime dell'incidente figurano due cittadini cinesi, come confermato dall'ambasciata cinese negli Stati Uniti. Inoltre, le autorità argentine hanno comunicato la morte di un padre e di suo figlio tredicenne, entrambi argentini, che stavano partecipando a una gara di pattinaggio artistico. Tra i deceduti si annoverano anche i pattinatori americani Jinna Han e Spencer Lane, oltre agli allenatori russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, medaglia d'oro ai Mondiali del 1994 nella categoria coppie.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato in un briefing con la stampa che non ci sono sopravvissuti all'incidente. Secondo il presidente, la tragedia sarebbe stata causata da un errore dell'elicottero militare. Trump ha inoltre criticato le amministrazioni precedenti per la scarsa qualità dei controllori di volo, affermando che le politiche di inclusione avrebbero ridotto i livelli di sicurezza. Ha sottolineato la necessità di avere "le persone migliori" in tali posizioni.

Le indagini sull'incidente proseguono, con l'obiettivo di chiarire le dinamiche e le cause dello scontro tra i due velivoli. Le autorità stanno lavorando per recuperare i restanti corpi e fornire risposte alle famiglie delle vittime.

