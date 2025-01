Gormiti: The New Era Game nell’Offerta Formativa Coreve per le Scuole

"Gormiti - The New Era Game" mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare.

Grazie a Il Circolo del Vetro, CoReVe è riuscita a sensibilizzare lo scorso anno scolastico 125.000 studenti sulle tematiche del riciclo

Coreve annuncia il proprio sostegno all’innovativo progetto educativo "Gormiti - The New Era Game", in collazione con i Consorzi Nazionali per il Riciclo di Alluminio (CIAL) Acciaio (Ricrea) Plastica (COREPLA) Carta e Cartone (Comieco) e Plastica bio (Biorepack) promosso dalle Grotte di Frasassi.

Gormiti - The New Era Game, che vede protagonisti i popolari personaggi dell’omonima serie televisiva live action, è un progetto gratuito rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado che, attraverso quiz, attività pratiche e interattive, insegna ai ragazzi come piccole azioni quotidiane possono fare la differenza per il Pianeta. Temi come il riciclo, il risparmio idrico, l'inquinamento atmosferico e l'economia circolare saranno affrontati in modo divertente e coinvolgente, stimolando la curiosità e l'interesse dei più giovani.

Gormiti - The New Era Game

Questa iniziativa si unisce all’ampia offerta che il Consorzio ha sviluppato negli anni pensandola appositamente per il sistema scolastico italiano e a scopo ludico-educativo.

“Il futuro del nostro pianeta dipende anche dai giovani di oggi. In Coreve siamo convinti che sensibilizzare le nuove generazioni alla sostenibilità e al riciclo sia un passo fondamentale per costruire un domani migliore. Con iniziative come 'Il Circolo del Vetro' e 'Gormiti - The New Era Game', ci impegniamo a trasmettere ai ragazzi l'importanza di azioni quotidiane che, se praticate con consapevolezza, possono fare la differenza per l'ambiente. Siamo orgogliosi di poter contribuire a un cambiamento che, partendo dalle scuole, si rifletterà in tutta la società. Solo lavorando insieme, educando e coinvolgendo, possiamo sperare di lasciare un mondo più sostenibile alle future generazioni.” Ha dichiarato Gianni Scotti, Presidente del Coreve.

IL CIRCOLO DEL VETRO

Tra le numerose iniziative, “Il Circolo del Vetro” che coinvolge i giovani di tutta Italia, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, per aumentare la consapevolezza e la sensibilità sull’importanza del riciclo del vetro. CoReVe ha messo a disposizione, anche per quest’anno scolastico, una serie di kit docenti per la strutturazione di lezioni dedicate alla sostenibilità e all’economia circolare del vetro.

Scaricabili gratuitamente registrandosi sul sito di CoReVe (andando nel menù “Per le scuole” e cliccando sulla voce “Progetto Scuole”), i kit sono pensati per i diversi cicli scolastici, con contenuti e supporti educativi adatti a ciascuna fascia di età. Ogni kit didattico contiene una Guida informativa sul vetro che presenta il progetto e il suo inquadramento nell’insegnamento di educazione civica e una Guida operativa ricca di attività laboratoriali alla scoperta dell’economia circolare e rigenerativa

Con la guida degli insegnanti, le classi possono poi partecipare al concorso dedicato, diviso in 4 sfide, una per grado scolastico, con l’obiettivo di documentare il percorso svolto, per le scuole secondarie di secondo grado la partecipazione al concorso è riconosciuta come PCTO.

Il 10 aprile sarà il termine per inviare gli elaborati validi per poter partecipare al concorso annuale che ha in palio premi da 3.000 euro in buoni Amazon per l’acquisto di materiale didattico. Il concorso educativo è pensato come un’occasione per gli studenti di confrontarsi, sotto la guida dei loro insegnanti, sui temi più urgenti della tutela dell’ambiente e della sostenibilità.

Inoltre CoReVe ha messo a disposizione dei docenti un corso di formazione gratuito di 25 ore “Il caso del vetro: l’economia circolare in pratica” valido ai sensi della D.M. 170 del 21/03/2016. Già 1.116 docenti hanno completato il corso guadagnando i crediti formativi.

La nuova edizione iniziata a settembre 2024 de Il Circolo del Vetro ha registrato ad oggi 1.349 download dei kit coinvolgendo 2.503 classi.

Novità di quest’anno saranno due menzioni speciali, una dedicata alle scuole primarie della provincia di Trapani e una alle scuole secondarie di secondo grado di Chiavari.

Allo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche del riciclo, il Consorzio CoReVe, in collaborazione con Sarco S.r.l., darà l'opportunità alle classi primarie della provincia di Trapani di partecipare ad un corso di idee per l’ideazione di uno messaggio sulla sostenibilità del vetro che sarà riportato su un’insegna all’interno della Rotatoria della S.P. 21 Trapani - Marsala in prossimità dell'Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani.

Le scuole secondarie superiori di Chiavari saranno invece invitate a partecipare ad un “contest grafico” per decorare con delle skin i nuovi contenitori dedicati alla raccolta differenziata del vetro all’interno del comune ligure.

Per partecipare le scuole possono scaricare i kit al seguente link.

GREEN GAME

Insieme agli Consorzi Nazionali per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli imballaggi (CIAL, COMIECO, COREPLA e RICREA), COREVE promuove il GREEN GAME, il Campionato Nazionale sul Riciclo destinato agli studenti degli Istituti Secondari di II grado.

L’economia circolare, la riduzione della produzione dei rifiuti, una corretta raccolta differenziata e la valorizzazione del riciclo degli imballaggi in alluminio, carta e cartone, plastica, vetro e acciaio, sono i temi trattati dal progetto e sui quali i ragazzi si battono in quiz a risposta multipla, classe contro classe, mettendo alla prova le loro conoscenze in campo ambientale.

La modalità è duplice: oltre il Green Game Digital, sfida digitale riservata alle classi 1^ e 2^ delle Scuole Secondarie di II grado italiane, è prevista anche la modalità in presenza. Ogni anno i Consorzi Nazionali scelgono la regione italiana che ospiterà il Green Game in modalità fisica, con la partecipazione delle prime 50 scuole che invieranno l’iscrizione. In attesa della finale nazionale, il prossimo appuntamento è fissato per il 26 febbraio 2025, presso il Pala Ruffini – Pala Asti di Torino, dove si svolgerà la finale regionale GREEN GAME PIEMONTE. In questa occasione, le migliori classi di tutta la regione si sfideranno per conquistare il titolo di Campione Regionale 2025.

Il progetto formativo ha coinvolto 250.000 studenti in tutta Italia negli ultimi 11 anni. Grazie al suo valore didattico, etico e formativo, è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.