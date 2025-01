L'evento “Risveglio Lunare” di Diablo IV ritorna il 4 febbraio

Festeggiate il Capodanno Lunare in Diablo IV con il ritorno dell'evento Risveglio Lunare a Sanctuary. Il viaggio celeste inizierà il 4 febbraio e sarà attivo fino al 18 febbraio.

Durante l'evento, i giocatori potranno attivare speciali santuari a tema “Anno del Serpente” per ottenere enormi bonus di esperienza e nuovi potenti effetti di combattimento.

Ci saranno anche 10 livelli di Favore Ancestrale con cui guadagnare favori per ottenere una serie di ricompense cosmetiche a tema lunare, tra cui la nuova cavalcatura Consorte di Trag'Oul.

Il negozio di Tejal sarà inoltre dotato di un numero ancora maggiore di armature e cavalcature a tema lunare.

