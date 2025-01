Basilicata: Terremoto di magnitudo 2.9 colpisce la provincia di Matera

Questa mattina, 30 gennaio 2025, alle ore 7:20, una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata a 6 chilometri da Gorgoglione, in provincia di Matera, Basilicata. L'evento sismico si è verificato a una profondità di 17,8 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. Al momento, non sono stati segnalati danni a strutture o persone. Secondo la scala Richter, un terremoto di magnitudo 2.9 è classificato come "molto leggero" e generalmente non avvertito dalla popolazione, ma rilevato dagli strumenti sismografici. La Basilicata è una regione soggetta ad attività sismica, e scosse di lieve entità si verificano periodicamente. Le autorità locali e gli enti preposti al monitoraggio sismico mantengono costantemente sotto controllo la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

