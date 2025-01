Maturità 2025: Latino al Classico, Matematica allo Scientifico e le Materie della Seconda Prova

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato le materie della seconda prova scritta per la Maturità 2025, fissata per giovedì 19 giugno alle ore 8:30. Per il Liceo Classico, la prova verterà sul Latino, mentre per il Liceo Scientifico sarà incentrata sulla Matematica, inclusi l'opzione Scienze Applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo.

Al Liceo Linguistico, la materia scelta è Lingua e Cultura Straniera 1. Negli Istituti Tecnici, per l'indirizzo "Turismo" del Settore Economico, la prova riguarderà la Lingua Inglese, mentre per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" si focalizzerà su Geopedologia, Economia ed Estimo.

L'Esame di Stato si articolerà in tre fasi:

Prima prova scritta di Italiano: comune a tutti gli indirizzi di studio, si terrà mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 8:30. Seconda prova scritta: specifica per ciascun indirizzo, è programmata per giovedì 19 giugno 2025 alle ore 8:30. Colloquio orale: mirato a valutare il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Durante il colloquio, il candidato presenterà anche le esperienze maturate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) e le competenze acquisite in Educazione Civica.

Una novità introdotta riguarda gli studenti che, nello scrutinio finale, hanno ottenuto una valutazione del comportamento pari a sei decimi: durante il colloquio, dovranno discutere un elaborato critico su tematiche di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe.

Le commissioni d'esame saranno composte da un presidente esterno, tre membri esterni e tre interni all'istituto scolastico. In alcuni indirizzi di studio, come le sezioni EsaBac, EsaBac techno e quelle con opzione internazionale, è prevista una terza prova scritta.

Per un elenco completo delle discipline oggetto della seconda prova e delle materie affidate ai commissari esterni, è disponibile un motore di ricerca sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

