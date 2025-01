Nicole Kidman in Babygirl: desiderio, segreti e tabù nel nuovo film sulle relazioni proibite

Nicole Kidman interpreta una potente CEO che intraprende una relazione segreta con un giovane assistente, mettendo a rischio la sua carriera e la sua vita personale. La sua performance le è valsa la Coppa Volpi come Miglior Attrice alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il film esplora temi di desiderio sessuale e differenza di età nelle relazioni, affrontando tabù sull'eros. La scena iniziale, in cui il personaggio di Kidman finge un orgasmo, sfida le rappresentazioni convenzionali del piacere femminile nel cinema.

La regia di Halina Reijn evita melodrammi, concentrandosi su dinamiche di potere e genere. La colonna sonora, con brani di INXS e George Michael, arricchisce l'atmosfera del film.

"Babygirl" ha suscitato discussioni sulla rappresentazione della sessualità femminile e sulle relazioni con differenze di età. Alcuni spettatori hanno trovato la trama convenzionale, mentre altri hanno apprezzato la sua audacia.

Il film è disponibile nelle sale italiane dal 30 gennaio 2025, distribuito da Eagle Pictures.

