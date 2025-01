Bob a Milano-Cortina 2026: Programma e Regole delle Gare Olimpiche

Il bob sarà una delle discipline più affascinanti delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A Cortina d’Ampezzo, si svolgeranno le competizioni, dove gli atleti dovranno combinare tecnica, strategia e freddezza per conquistare una medaglia. Ogni gara prevede diverse modalità: il monobob con un'unica atleta, il bob a due con un pilota e un frenatore, e il bob a quattro, che include due atleti per la fase di spinta. La gara inizia con una spinta di 50 metri (completata in meno di sei secondi in media) prima che l'equipaggio prenda posto sulla slitta.

Le competizioni si sviluppano su due giorni, con due discese al giorno. Il vincitore è determinato dal miglior tempo totale, misurato al centesimo di secondo. In caso di parità, le squadre con lo stesso tempo occupano la stessa posizione. Essere tra i primi a partire lungo la pista, quando il ghiaccio è ancora fresco, offre un vantaggio significativo.

L’ordine di partenza nella prima manche dipende dalla classifica mondiale, con i primi dieci equipaggi a scegliere la loro posizione di partenza. Nella seconda manche, invece, l'ordine si inverte per i primi 25 classificati. Nella terza e quarta manche, l'ordine di partenza segue la classifica complessiva.

Il bob è una slitta con quattro pattini disposti in coppie, dove la coppia anteriore guida il veicolo, mentre la seconda è fissa. La parte posteriore è dotata di un freno che permette di fermare la slitta una volta oltrepassato il traguardo. A Milano-Cortina 2026, saranno assegnati quattro ori: per il bob a quattro uomini, il bob a due uomini e donne e il monobob donne.

Il bob è uno sport inventato alla fine del XIX secolo in Svizzera, e oggi si gareggia su piste artificiali con slitte in vetroresina e acciaio. In Italia, il bob club più antico si trova proprio a Cortina. Tra i nomi più illustri, Gerda Weissensteiner è l’unica italiana ad aver vinto medaglie in due discipline diverse, mentre Eugenio Monti è stato protagonista indiscusso con diverse medaglie olimpiche, tra cui due ori nel 1968.

