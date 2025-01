Call of Duty Stagione 2 – ora disponibile

Call of Duty Stagione 2 è ora disponibile con nuove mappe e contenuti Battle Pass e BlackCell, con l'introduzione dell'Operatore Vortex

La Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone è ora disponibile, con tantissime novità comprese mappe inedite, presenti in tutte le modalità e l’introduzione dell’Operatore Vortex.

Nuove Mappe

In ciascuna modalità saranno introdotte mappe inedite che sconvolgeranno il nuovo ordine di Avalon. Saranno in totale 6 le nuove location, 5 (di cui 3 disponibili già al lancio) per la modalità Multiplayer e una per Zombi.

Multiplayer

Bounty - La mappa è ambientata in un attico di lusso ad Avalon, trasformato in un covo criminale. Offre aree strategiche come il tetto per imboscate, l'ufficio con punti elevati, la lobby stretta per scontri ravvicinati e il nightclub per combattimenti intensi. I giocatori devono sfruttare queste zone per pianificare e dominare la partita.

La mappa è ambientata nella concessionaria Pallasar ad Avalon, una facciata per traffici illeciti. Dopo essere fuggiti da "Bounty", la squadra Rogue Black Ops affronta scontri in questa lussuosa struttura. I giocatori combattono tra veicoli di lusso nello Showroom e nel Garage, possono rilassarsi nel Cortile e nella Lounge, o pattugliare il perimetro esterno per intercettare nemici sulla strada. La mappa offre opportunità tattiche sia all'interno che all'esterno dell'edificio principale. Lifeline - La mappa ambientata su uno yacht di lusso in fiamme, offrendo combattimenti ravvicinati sia all'interno che all'esterno. Il Bar centrale funge da punto focale strategico, mentre le aree di prua e poppa forniscono coperture limitate. I giocatori devono mantenere alta l'attenzione per evitare imboscate lungo i corridoi stretti e le scale. A causa delle dimensioni ridotte della mappa, armi come mitragliatrici leggere e fucili a pompa sono particolarmente efficaci.

A questo link (https://www.youtube.com/watch?v=JOkKNEKNjmI) il trailer delle nuove mappe in modalità multiplayer.

Battle Pass

Il Battle Pass della Stagione 2 include più di 100 ricompense, tra cui nuove skin operatore, progetti per equipaggiamenti, armi di base e altro ancora. Acquistando il Battle Pass Premium si possono ottenere fino a 1.100 punti COD avanzando nei settori. In alternativa, acquistando il BlackCell si potrà vivere l'esperienza stagionale definitiva con un assortimento di skin operatore, progetti arma, punti COD e tante altre ricompense.

Accesso completo al Battle Pass della Stagione 2 , oltre a 20 gettoni per il salto di livello. Il Battle Pass completo include fino a 1.100 COD Points e 130 livelli di contenuti sbloccabili grazie ai progressi del Battle Pass.

, oltre a 20 gettoni per il salto di livello. Il Battle Pass completo include fino a 1.100 COD Points e 130 livelli di contenuti sbloccabili grazie ai progressi del Battle Pass. Un esclusivo Settore BlackCell all'interno del Battle Pass che serve come luogo di partenza alternativo. Una volta sbloccato, il Settore BlackCell garantisce immediatamente 1.100 Punti COD.

all'interno del Battle Pass che serve come luogo di partenza alternativo. Una volta sbloccato, il Settore BlackCell garantisce immediatamente 1.100 Punti COD. Il nuovo operatore Vortex , questo letale assassino tecnologico guida i contenuti BlackCell, avvolto da vapori neri e rossi che si sprigionano dal suo outfit e dalle due spade sulla schiena. Vortex introduce Skin Operatore e Progetti d’Armi dal design raffinato, arricchiti da effetti di vapori incandescenti che ne esaltano l'estetica e la potenza.

, questo letale assassino tecnologico guida i contenuti BlackCell, avvolto da vapori neri e rossi che si sprigionano dal suo outfit e dalle due spade sulla schiena. Vortex introduce Skin Operatore e Progetti d’Armi dal design raffinato, arricchiti da effetti di vapori incandescenti che ne esaltano l'estetica e la potenza. Il progetto arma per mitraglietta “Boneshard”, quello per cecchino "Fumo Nero", e la mossa finale "Dente del Mastino".

7 skin e 6 progetti d’arma alternativi BlackCell.

Inoltre, i giocatori che hanno acquistato il BlackCell nella Stagione 1 e che acquisteranno il BlackCell della Stagione 2 riceveranno un bonus permanente del 10% all'esperienza del giocatore e delle armi in Black Ops 6. Questo bonus è cumulabile fino al 50% acquistando BlackCell in ogni stagione del gioco.

Il Battle Pass Premium invece garantisce il nuovo Operatore Nocturne, il progetto d’arma “Fato Condiviso” per il fucile d’assalto XM4 e molte altre ricompense tra cui 10 skin operatore e più di 20 progetti d’arma.