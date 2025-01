Caso Visibilia: Oggi la Cassazione decide sulla competenza territoriale dell'Inchiesta che coinvolge la Ministra Santanché

Oggi, mercoledì 29 gennaio, la Corte di Cassazione terrà un'udienza camerale per determinare la competenza territoriale nell'ambito dell'inchiesta Visibilia, che vede tra gli imputati la Ministra del Turismo, Daniela Santanché. L'accusa principale riguarda una presunta truffa aggravata ai danni dell'INPS, costituitosi parte civile, in relazione all'uso della cassa integrazione durante il periodo Covid.

Il 23 ottobre scorso, il GUP di Milano, Tiziana Gueli, ha accolto una questione preliminare sollevata dalla difesa, rinviando la decisione sulla competenza ai giudici di piazzale Clodio. Ora, spetta alla Cassazione stabilire se gli atti debbano rimanere a Milano o essere trasferiti alla Procura di Roma, decisione che potrebbe allungare i tempi processuali.

La difesa della Ministra Santanché, rappresentata dall'avvocato Nicolò Pelanda, sostiene che la sede naturale del processo sia Roma, poiché lì si trova il server dell'INPS e il primo versamento contestato è avvenuto su un conto romano. La Procura, invece, ritiene che la presunta truffa abbia avuto una condotta "continuata" su tutti i dipendenti, con l'ultimo pagamento effettuato su un conto a Milano.

Oltre a Santanché, rischiano il processo anche il suo compagno, Dimitri Kunz D'Asburgo, Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo Visibilia, e le società Visibilia Concessionaria srl e Visibilia Editore spa. L'indagine, coordinata dai PM milanesi Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, coinvolge 13 dipendenti delle due società, che sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore senza saperlo, continuando a lavorare, causando un danno di oltre 126 mila euro all'ente pubblico.

Il fascicolo è nato dalle dichiarazioni di Federica Bottiglione, ex dirigente di Visibilia Editore, che ha affermato di aver continuato a lavorare tra marzo 2020 e novembre 2021, nonostante fosse ufficialmente in cassa integrazione a zero ore. Questo schema sarebbe stato replicato per altri sei ex dipendenti di Editore e sei di Concessionaria.

Nei mesi scorsi, la senatrice di Fratelli d'Italia si è difesa in Parlamento dalle accuse, mentre le opposizioni hanno reiterato le richieste di dimissioni. Santanché ha smentito dichiarazioni a lei attribuite riguardo alle critiche interne al partito, affermando: "Non ho mai detto 'chissene frega del partito' ma 'chissene frega di chi mi critica'. Sono una donna di partito ed è evidente che se il mio presidente del Consiglio mi chiedesse di dimettermi io non avrei dubbi".

La decisione della Cassazione sulla competenza territoriale sarà cruciale per determinare il prosieguo dell'inchiesta Visibilia e il futuro giudiziario della Ministra Santanché.

