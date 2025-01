Tragedia sulla SP Gela-Niscemi: Muore Bimba di 9 Anni, Feriti Gravemente Madre e Fratellini

Una tragedia ha scosso la strada provinciale Gela-Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove un grave incidente stradale ha causato la morte di una bambina di 9 anni originaria di Niscemi. La madre della piccola, alla guida dell'auto, è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale di Gela.

Nello schianto sono rimasti feriti anche i tre fratellini della vittima, di 9, 5 e 4 anni, che hanno riportato lesioni di diversa entità. Le dinamiche dell'incidente sono attualmente sotto indagine da parte delle autorità competenti.

La famiglia viaggiava in auto lungo la provinciale quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo è stato coinvolto in uno scontro che ha avuto conseguenze drammatiche. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza.