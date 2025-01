Nuovi dettagli e video per l’imminente release di SkyVerse

SkyVerse, l'imminente RPG sandbox ambientato in un mondo di isole fluttuanti, ha appena pubblicato il suo ultimo devlog su Steam, offrendo uno sguardo approfondito alle attesissime meccaniche di combattimento del gioco. Dopo il primo devlog, che ha introdotto i giocatori ai biomi di SkyVerse, questo nuovo aggiornamento si addentra nelle principali feature che i giocatori possono aspettarsi quando combattono i nemici, esplorano i dungeon e raccolgono epici bottini.

Il devlog e il video Youtube che lo accompagna svelano un variegato arsenale di armi, dalle spade a una mano alle potenti doppie lame, passando per agili pugnali, archi per il combattimento a distanza e bastoni magici. I giocatori possono forgiare o raccogliere armi, ognuna con attributi unici come il danno, la probabilità di colpo critico e la resistenza. Il combattimento in SkyVerse enfatizza la strategia grazie alla gestione della resistenza e alle opzioni di attacco versatili, tra cui combo, attacchi pesanti e colpi basati sul movimento.

Oltre alle armi, gli equipaggiamenti come elmi, guanti e stivali svolgeranno un ruolo cruciale per la sopravvivenza, con incantesimi che aggiungeranno effetti speciali come il congelamento dei nemici o il sanguinamento. Il devlog annuncia altre sorprese, tra cui due tipi di armi non ancora annunciate e l'imminente campagna Kickstarter . Oltre a espandere ulteriormente lo sviluppo di SkyVerse, la campagna offrirà molte ricompense interessanti per tutti i sostenitori!

Aggiungete il gioco in Wishlist e date un’occhiata al devlog completo su Steam, e seguite SkyVerse sui social (TikTok, X. Instagram) per aggiornamenti sui progressi del titolo e molto altro ancora!

