Gli zaini di Trust: idee regalo ideali per lui e lei

Con San Valentino e la Festa del Papà alle porte, voglio segnalarti un'idea regalo pratica e versatile: gli zaini di Trust. Perfetti sia per il lavoro che per il tempo libero, uniscono funzionalità e desgin per adattarsi a ogni esigenza.

Di seguito tre proposte interessanti:

ZAINO AVANA 16”: Uno zaino elegante, realizzato con ben 11 bottiglie di plastica. Il compagno ideale per coloro che sono da sempre attenti all’ambiente e amanti della natura. Con una capacità di ben 20 litri, l’Avana riesce a contenere tutto l’occorrente che serve per un viaggio all’insegna dell’avventura. Perfetto per attività di trekking o escursioni nei boschi, il suo morbido schienale imbottito garantisce comfort di lunga durata.

Prezzo: €39,99

https://www.trust.com/it/product/24981-avana-16-laptop-backpack

Bologna - Set borsa laptop e mouse: Set ecosostenibile formato da borsa laptop da 16" con mouse wireless silenzioso, entrambi realizzati con materiali riciclati. Grazie ai vari scomparti della borsa sarà possibile preservare il laptop e gli effetti personali durante gli spostamenti o i viaggi di lavoro.

Prezzo: €29,99

Disponibile nei colori: nero, verde

https://www.trust.com/it/product/24989-bologna-bag-mouse-set-green

Zaino Trust Lisboa: dove tenere, al sicuro, tutti i nostri device preferiti? Lo zaino Trust Lisboa è l’accessorio che non può mancare negli armadi dei più appassionati gamer e tech lover. Ecologico, elegante e raffinato: Lisboa è ricavato da materiale PET riciclabile, robusto e dal design moderno. La sua capienza che raggiunge i 23 L, è perfetta per contenere, in modo ordinato, il proprio laptop (fino a 16”), libri, cancelleria, accessori, pranzo e altro ancora.

Prezzo: €39,99

Disponibile in 3 colorazioni, blu, verde e nero.

https://www.trust.com/it/product/25124-lisboa-16-laptop-backpack-blue

