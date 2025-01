SuperStation One - retroconsole

Taki Udon e Retro Remake hanno svelato al mondo la SuperStation One, una retroconsole che promette di rivoluzionare il modo di vivere il retrogaming. Ispirata al design iconico della PlayStation originale, la SuperStation One è molto più di una semplice emulatrice: grazie alla tecnologia FPGA, è in grado di riprodurre fedelmente l'hardware originale di numerose console classiche, offrendo un'esperienza di gioco autentica e senza compromessi.

Sviluppata sulla base del progetto open source MiSTER, la SuperStation One è una vera e propria macchina del tempo per i videogiocatori. Oltre a supportare nativamente i giochi PlayStation, la console è in grado di emulare con precisione titoli per N64, Sega Saturn, NES, SNES e Atari 2600, aprendo le porte a un vasto catalogo di giochi leggendari. Ma le sorprese non finiscono qui: grazie alla sua versatilità, è possibile che in futuro vengano aggiunti nuovi core per supportare altre piattaforme, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco.

Dal punto di vista hardware, la SuperStation One è dotata di tutto ciò che un appassionato di retrogaming può desiderare: un design elegante e compatto, una ricca dotazione di porte (tra cui HDMI, VGA, USB e Ethernet), un lettore NFC per caricare i giochi salvati e una scheda microSD da 64GB per espandere la memoria interna. Inoltre, la console supporta sia i controller originali PlayStation che i moderni gamepad Bluetooth, offrendo la massima flessibilità all'utente.

La SuperStation One è più di una semplice console: è un omaggio al passato del gaming, un tributo a un'epoca in cui i videogiochi erano un'esperienza unica e indimenticabile.