SCUOLA DEL FUTURO

WINS: UNA GIORNATA, TRA TECNOLOGIA E AI, PER IMMERGERSI NELLA SCUOLA DEL (PROSSIMO) FUTURO

Mercoledì 29 gennaio una giornata alla Wins di Torino per capire, tra esperimenti e chiacchiere con gli esperti, che la scuola del futuro è già arrivata.

Un laboratorio di chimica e fisica virtuale e aperto a tutte le scuole, un’aula immersiva per studiare arte, scienze, storia, un incontro con 6 grandi esperti di tecnologia.

Evento gratuito. Iscrizione online .

La missione della scuola è da sempre aiutare gli studenti a crescere. In un mondo che cambia rapidamente, nell’era dell’AI e della tecnologia, la scuola può ancora creare una vera connessione con i ragazzi e guidare l’innovazione? La risposta è assolutamente sì, perché gli strumenti ci sono già, spesso sono alla portata di tutti e bisogna imparare (ed insegnare!) ad usarli al meglio.

Mercoledì 29 gennaio la Wins di Torino, in via Traves 28, si trasforma in una palestra didattica aperta a tutti, per capire e scoprire come sarà la scuola del prossimo futuro ma soprattutto come, grazie a tecnologia e AI, potrebbe essere oggi, utilizzando gli strumenti che i ragazzi già possiedono o ai quali hanno accesso.

La giornata sarà una finestra aperta, divertente e stimolante, sulla scuola di domani. Si parte la mattina con un laboratorio di chimica e fisica organizzato in collaborazione con EdQwest e Eastwoold Global e aperto a tutte le scuole che vorranno collegarsi gratuitamente. Grazie alle possibilità offerte dal simulatore Phet, l’idea è far capire come la tecnologia abbatta le barriere e possa offrire a tutti, anche alle scuole che non hanno un laboratorio o ai ragazzi che vogliono esercitarsi a casa, possibilità incredibili per studiare e ripassare.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16,30, verrà allestita da LudoVico un’aula immersiva che rappresenta il futuro dell’educazione. Grazie a visori e schermi touch ogni lezione si trasforma in una incredibile avventura da vivere. I ragazzi potranno viaggiare con i dinosauri, esplorare le piramidi nell’antico Egitto, visitare l’acropoli di Atene e fare un viaggio subacqueo alla scoperta della Barriera Corallina, mentre alle 16 genitori e pubblico sono invitati a viaggiare nella Roma Imperiale.

Tutti potranno sperimentare quanto la tecnologia può rendere l’apprendimento coinvolgente grazie ai contenuti interattivi capaci di affascinare i ragazzi, consentendo loro di partecipare attivamente e di migliorare la comprensione e la memoria. L’aula immersiva è una risorsa per tutti, perfetta per differenti stili di apprendimento (visivo, uditivo e cinestetico) e permette di essere inclusiva, per supportare anche studenti con bisogni speciali.

Alle 17.30, in Auditorium, sei grandi esperti di educazione e tecnologia faranno il punto sull’impatto che la tecnologia sta avendo e avrà in ambito didattico nell’incontro “Educazione 4.0 | Immersive | Inclusive | Innovative”.

Introdurrà il dibattito Giorgia Garola – Presidente della Fondazione WINS e Vice-Presidente dell’Unione Industriali di Torino. A seguire, Francesca Bastagli, Responsabile Ricerca e Politiche della Fondazione Agnelli, a partire dalla ricerca della Fondazione Agnelli-OCSE su scuola e IA, spiegherà come la tecnologia possa rappresentare un valido strumento per contrastare la dispersione scolastica e supportare l’integrazione.

Marco Mazzaglia, Video Game Evangelist e docente al Politecnico di Torino, spiegherà come sta aiutando le scuole ad introdurre i videogiochi che, utilizzati nel modo giusto, possono rivelarsi uno strumento prezioso per acquisire competenze trasversali e a trasformare l’esperienza videoludica in esperienza di apprendimento.

Eugenia Brini, unica Canva Verified Expert in Italia, racconterà come gli strumenti che danno spazio alla creatività ci sono già, sono gratuiti e i ragazzi possono utilizzarli per imparare attraverso la sperimentazione. La scuola può guidare gli studenti alla scoperta di strumenti democratici che, ben utilizzati, diventano alleati preziosi e, attraverso la gamification, rendere lo studio più creativo e divertente.

Di tecnologia e inclusione parlerà anche Andrea Maricelli, Apple Professional Learning Specialist e docente presso gli Istituti De Amicis di Milano, che partirà dal concetto di “Universal design for learning” per raccontare la sua esperienza nelle scuole.

Scuola di oggi e scuola del futuro. Strumenti oggi ancora poco accessibili troveranno un’applicazione su larga scala grazie ad un’ottimizzazione dei costi. Di questo parleranno Sankalp Vaid, Founder & CEO di EdQwest, e Michel A. Khouri, CEO di Eastwood Global, presenteranno opportunità e strumenti più all’avanguardia per la didattica online, perfetta, per esempio, per tutti quei ragazzi (per esempio gli sportivi agonisti o gli allievi ospedalizzati) impossibilitati a seguire le lezioni in presenza.

Per iscriversi online all’evento è possibile visitare il sito: https:// worldinternationalschool.com/ education-4-0-immersive- inclusive-innovative/

