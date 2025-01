Nuovo fantastico trailer di gioco di StarRupture

Creepy Jar, lo studio polacco meglio conosciuto per il simulatore di sopravvivenza Green Hell, rivela oggi uno sguardo approfondito al gameplay e al mistero di StarRupture, un costruttore di basi cooperativo fino a 4 giocatori con elementi di esplorazione e sopravvivenza. Inoltre, Creepy Jar è entusiasta di rivelare che i giocatori potranno provare StarRupture in Steam Early Access questo autunno!





Come giocatore, sei un prigioniero che sconta la tua condanna su un pianeta lontano dove il pericolo si nasconde ad ogni turno. Incaricato di costruire una fabbrica e raccogliere risorse per le società globali che non importa se vivi o muori, non solo dovrai difendere la tua base dai nemici assetati di sangue, ma dovrai anche prepararti alla tua minaccia più terrificante; Il pianeta è la vita-e la presa-Star, Ruptura. E sarai in grado di sperimentare tutto questo in PC Early Access in arrivo a vapore questo autunno.

StarRupture - Gameplay Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=nCfCB8ZIwK8