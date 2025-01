Sanremo 2025: da Emis Killa a Giorgia, i big svelano i loro duetti per la quarta serata

Fervono i preparativi per la quarta serata di Sanremo 2025, dedicata ai duetti. L'annuncio delle cover ha scatenato l'entusiasmo degli artisti in gara, che hanno condiviso sui social le loro scelte e l'emozione per le performance.

Emis Killa, affiancato da Lazza e Laura Marzadori, presenterà "100 messaggi" con la collaborazione del primo violino del Teatro alla Scala, Laura Marzadori, e del pianista Aleksander Zielinski. Brunori Sas, invece, proporrà "L'anno che verrà" di Lucio Dalla con Riccardo Sinigallia e Antonio Di Martino, definendo la canzone un capolavoro di "popolare e d’autore".

Serena Brancale e Alessandra Amoroso porteranno sul palco "If I Ain’t Got You" di Alicia Keys, mentre Gaia e Toquinho interpreteranno "La voglia, la pazzia" di Ornella Vanoni. Joan Thiele e Frah Quintale celebreranno la loro amicizia cantando "Che cosa c’è" di Gino Paoli, mentre Rose Villain e Chiello si esibiranno con "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti.

Lucio Corsi, accompagnato dal personaggio di Topo Gigio, eseguirà "Vecchio frac" di Domenico Modugno, celebrando il legame tra l’iconico pupazzo e la voce del cantautore pugliese. Shablo, insieme a Neffa e Tormento, omaggerà il rap italiano, mentre Rocco Hunt e Clementino dedicheranno la loro esibizione a Pino Daniele con "Yes, I Know My Way".

Bresh e Cristiano De Andrè proporranno "Creuza de ma" di Fabrizio De Andrè, mentre Olly e Goran Bregovic interpreteranno "Il pescatore". Giorgia e Annalisa duetteranno sul brano di Adele "Skyfall", lasciando intuire una performance straordinaria. Infine, Achille Lauro ed Elodie porteranno sul palco un medley emozionante con "A mano a mano" di Riccardo Cocciante e "Folle città" di Loredana Bertè, dedicando la loro esibizione a Roma.

Sanremo 2025: Carlo Conti svela i duetti e anticipa le serate del Festival - Carlo Conti, in collegamento con Nunzia De Girolamo nel programma "Maschio Selvaggio" su Radio2, ha rivelato alcuni dettagli sui duetti della prossima edizione di Sanremo 2025. Tra le anticipazioni, Marco Masini e Fedez eseguiranno insieme il brano "Bella Stronza".

Sanremo 2025: esposto del Codacons all'Antitrust per presunta casta discografica tra gli autori dei brani in gara - Il Codacons ha presentato un esposto all'Antitrust dopo la pubblicazione dei nomi degli autori delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025. L'associazione denuncia una presunta concentrazione eccessiva di brani firmati da un numero ristretto di autori, definita una possibile "casta discografica" che potrebbe danneggiare il settore musicale, gli artisti e i consumatori.

Gerry Scotti co-conduttore a Sanremo 2025: debutto sul palco dell'Ariston il 11 febbraio - Gerry Scotti sarà il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2025, affiancando Carlo Conti. Il conduttore di Mediaset ha ricevuto la liberatoria dall'emittente per partecipare all'evento che si terrà martedì 11 febbraio. La conferma arriva dopo l'indiscrezione diffusa da Dagospia e successivamente confermata da fonti vicine.