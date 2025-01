Finale Australian Open 2025: Sabalenka contro Keys

Oggi, sabato 25 gennaio 2025, Aryna Sabalenka e Madison Keys si affronteranno nella finale femminile dell'Australian Open presso la Rod Laver Arena. L'incontro è programmato per le ore 9:30.

Nei precedenti confronti diretti, Sabalenka ha prevalso su Keys in quattro occasioni su cinque.

La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, con possibilità di streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.

Sabalenka, numero uno al mondo, mira a consolidare la sua posizione di vertice, mentre Keys, dopo aver superato avversarie di alto livello come Iga Swiatek ed Elena Rybakina, cerca il suo primo titolo del Grande Slam.

Entrambe le giocatrici hanno dimostrato una forma eccezionale durante il torneo, promettendo una finale avvincente per gli appassionati di tennis.

WTA Finals: Jasmine Paolini sconfitta da Aryna Sabalenka - Jasmine Paolini ha subito la sua prima sconfitta alle WTA Finals di Riyad, cedendo alla numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 32 minuti. Dopo l'esordio vincente contro Elena Rybakina, la 28enne toscana, attualmente quarta nel ranking WTA, ha affrontato la 26enne bielorussa in un match combattuto.

Paolini-Sabalenka oggi alle WTA Finals: orario e dove vedere il match in tv e streaming - Oggi, lunedì 4 novembre 2024, Jasmine Paolini affronterà Aryna Sabalenka nella seconda giornata delle WTA Finals a Riad, Arabia Saudita. Dopo la vittoria all'esordio contro Elena Rybakina, Paolini sfiderà la numero uno del mondo, Sabalenka, che ha superato Qinwen Zheng nel primo match.

Sinner-Fritz - oggi finale US Open - Sabalenka vince singolare femminile - I due finalisti si trovano di fronte per la terza volta in carriera: il bilancio è di una vittoria per parte nei 2 match giocati entrambi sul cemento di Indian Wells nel 2021 e nel 2023. Spettacolo - Aryna Sabalenka vince gli US Open femminili in attesa della finale maschile, in programma oggi domenica 8 settembre tra Jannik Sinner e Taylor Fritz.