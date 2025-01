Manfredi Antonio Fabiano Tallarico: studente universitario precipita e muore durante arrampicata a L'Aquila

Uno studente universitario di 20 anni, Manfredi Antonio Fabiano Tallarico, originario di Merano (Bolzano), ha perso la vita oggi pomeriggio a L'Aquila durante un’arrampicata. Il giovane, iscritto alla Facoltà di Odontoiatria dell’Università dell’Aquila, avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 6 febbraio.

L’incidente è avvenuto in località Fossa di Valleona, dove il ventenne è precipitato da una parete rocciosa per decine di metri mentre era impegnato nell’attività insieme a un amico. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 dell’Aquila, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’amico che era con lui ha subito allertato i soccorsi. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri e della Procura dell’Aquila per chiarire le dinamiche dell’accaduto.