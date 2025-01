Xbox Developer Direct 2025

Xbox ha trasmesso il Developer Direct 2025, in cui i creator delle software house, tra cui: id Software, Compulsion Games, Sandfall Interactive, Team NINJA e PlatinumGames – in collaborazione con Xbox Game Studios Publishing – hanno mostrato nuovi gameplay e aggiornamenti su quattro prossime uscite di giochi (più una remaster a sorpresa).

Abbiamo visitato gli studi di DOOM: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 e il titolo svelato in anteprima NINJA GAIDEN 4, per uno sguardo esclusivo a nuovi filmati di gameplay e informazioni chiave direttamente dagli sviluppatori.

Inoltre, per celebrare il ritorno di NINJA GAIDEN, abbiamo annunciato che una versione rimasterizzata del classico Xbox, NINJA GAIDEN 2 Black, è ora disponibile per Xbox Series X|S, PC e Game Pass.

Per un riepilogo completo di tutto ciò che abbiamo annunciato ieri, visita l'Xbox Wire, dove troverai anche articoli dedicati a ciascun titolo.

Xbox Play Anywhere & Game Pass: Tutti i giochi presentati nel nostro show saranno disponibili dal primo giorno con Game Pass e supporteranno Xbox Play Anywhere, il che significa che puoi acquistare una volta tramite lo store Xbox o Windows e giocare su console Xbox e sull'app Xbox per PC con salvataggi e progressione condivisi.

A seguire, il recap di ciò che è stato annunciato ieri:

NINJA GAIDEN 4: Team NINJA ha aperto lo show con il ritorno di un franchise amatissimo e la presentazione di NINJA GAIDEN 4. Dopo più di un decennio il Team NINJA e PlatinumGames si sono uniti per portare un nuovo entusiasmante capitolo della serie NINJA GAIDEN. Il gioco sarà rilasciato questo autunno su Xbox Series X|S, Xbox App per Windows PC, Steam, cloud, PlayStation 5 e sarà disponibile dal primo giorno con Game Pass.

Team NINJA ha aperto lo show con il ritorno di un franchise amatissimo e la presentazione di Dopo più di un decennio il Team NINJA e PlatinumGames si sono uniti per portare un nuovo entusiasmante capitolo della serie NINJA GAIDEN. Il gioco sarà rilasciato questo autunno su Xbox Series X|S, Xbox App per Windows PC, Steam, cloud, PlayStation 5 e sarà disponibile dal primo giorno con Game Pass. NINJA GAIDEN 2 Black : Team NINJA non si è fermato qui e ha annunciato a sorpresa l’uscita di NINJA GAIDEN 2 Black, il celebre gioco del 2008 graficamente rimasterizzato. NINJA GAIDEN 2 Black è disponibile già da ieri su Xbox Series X|S, Xbox App per Windows PC e su Game Pass.

: Team NINJA non si è fermato qui e ha annunciato a sorpresa l’uscita di NINJA GAIDEN 2 Black, il celebre gioco del 2008 graficamente rimasterizzato. NINJA GAIDEN 2 Black è disponibile già da ieri su Xbox Series X|S, Xbox App per Windows PC e su Game Pass. DOOM: The Dark Ages : Il team di id Software ha presentato un’analisi approfondita di DOOM: The Dark Ages e ha rivelato che l’epico sparatutto in prima persona uscirà il 15 maggio 2025 su Xbox Series X|S, Xbox App per Windows PC, Steam, PlayStation 5 e sarà disponibile dal primo giorno con Game Pass.

: Il team di id Software ha presentato un’analisi approfondita di DOOM: The Dark Ages e ha rivelato che l’epico sparatutto in prima persona uscirà il 15 maggio 2025 su Xbox Series X|S, Xbox App per Windows PC, Steam, PlayStation 5 e sarà disponibile dal primo giorno con Game Pass. South of Midnight : Compulsion Games ci ha portato dietro le quinte del loro studio di Montreal, in Canada, per scoprire di più su South of Midnight, il loro nuovo gioco action-adventure in terza persona, in uscita l’8 aprile 2025 su Xbox Series X|S, Xbox App per Windows PC, Steam, cloud e disponibile dal primo giorno con Game Pass.

: Compulsion Games ci ha portato dietro le quinte del loro studio di Montreal, in Canada, per scoprire di più su South of Midnight, il loro nuovo gioco action-adventure in terza persona, in uscita l’8 aprile 2025 su Xbox Series X|S, Xbox App per Windows PC, Steam, cloud e disponibile dal primo giorno con Game Pass. Compulsion Games ha anche rilasciato un nuovo trailer narrativo, che approfondisce la storia di South of Midnight e include gameplay, personaggi e creature mitiche mai visti prima.

ha anche rilasciato un nuovo trailer narrativo, che approfondisce la storia di South of Midnight e include gameplay, personaggi e creature mitiche mai visti prima. Clair Obscur: Expedition 33: Sandfall Interactive ci ha portato a Montpellier, in Francia, per scoprire il loro primo gioco, Clair Obscur: Expedition 33. Questo RPG a turni, ambientato in una versione fantasy della Francia di fine Ottocento, sarà disponibile dal 24 aprile 2025.

Il prossimo grande appuntamento sarà Avowed, l’attesissimo RPG fantasy di Obsidian Entertainment, che uscirà il 18 febbraio 2025 su Xbox Series X|S, Xbox App per Windows PC, Battle.net, Steam, cloud e sarà disponibile dal primo giorno con Game Pass.

Per maggiori informazioni, consulta - https://news.xbox.com/en-us/