Il supporto alle mod di “Baldur's Gate 3” arriva nel Cloud

Inoltre, sette nuovi titoli sono in arrivo su GeForce NOWGeForce NOW amplia il supporto alle mod per il celebre gioco di ruolo Baldur's Gate 3 , grazie alla collaborazione con Larian Studios e mod.io.Gli utenti con abbonamenti Ultimate e Priority, inclusi quelli del Day Pass, possono ora personalizzare la loro avventura nel Regno Dimenticato con una selezione di mod curate da mod.io . L’installazione è semplice: basta scegliere le mod desiderate dal menu dedicato all’interno di Baldur's Gate 3 , e queste rimarranno attive in tutte le sessioni di gioco.

In alternativa, è possibile iscriversi alle mod tramite mod.io per un caricamento automatico all’avvio del gioco su GeForce NOW. Non perdete gli aggiornamenti di GFN Thursday per ulteriori novità sull’espansione del supporto alle mod per altri giochi per PC. Nessun GFN Thursday sarebbe completo senza nuovi giochi! Ecco la lista di questa settimana con 7 nuovi titoli che si aggiungono al cloud :

Jötunnslayer: Ordes Off Vapore , 21/01)

Tra noi ( xbox , Dissobile SU PC Game Pass)

Amnesia: Collection ( Xbox , disponibile su Microsoft Store)

Simulatore di falciatura del prato ( Xbox , Dissobile SU Microsoft Store)

Sins of a Solar Empire: Rebellion ( Xbox , Dissobile SU Microsoft Store)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town ( Xbox , Dissobile SU Microsoft Store)

Townscaper ( Xbox , disponible su Microsoft Store)

