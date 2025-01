Djokovic lascia gli Australian Open tra fischi e delusione: addio amaro per l'ex numero uno

Novak Djokovic si ritira dalla semifinale degli Australian Open contro il tedesco Alex Zverev, segnando un epilogo amaro per il campione serbo. La decisione arriva dopo aver perso il primo set 7-6 (7-5) al tie-break. Visibilmente limitato da un problema muscolare alla coscia sinistra, fasciata durante il match, Djokovic comunica il ritiro al termine del primo parziale, stringendo la mano a Zverev e informando il giudice di sedia, che annuncia l'epilogo alla Rod Laver Arena.

La notizia provoca reazioni contrastanti tra gli spettatori, che mostrano il proprio disappunto con fischi e cori di disapprovazione. Il pubblico, deluso dalla conclusione anticipata della partita, non risparmia critiche all'ex numero uno del mondo, trionfatore per dieci volte a Melbourne. La reazione di Djokovic non si fa attendere: lasciando il campo, risponde polemicamente mostrando due pollici alzati verso gli spalti.

La partita si conclude quindi in modo inaspettato, lasciando spazio a riflessioni sul trattamento riservato a uno dei giocatori più vincenti nella storia del torneo.

