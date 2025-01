Deyvne Rensch, il nuovo terzino destro della roma: tutto sul talento olandese

La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Devyne Rensch, giovane terzino olandese classe 2003, proveniente dall’Ajax. Il trasferimento, costato circa 6 milioni di euro, porta nella Capitale un giocatore versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di terzino destro che quello di terzino sinistro o di difensore in una linea a tre. Rensch ha firmato un contratto fino al 2029 e vestirà la maglia numero 2.

Nato a Lelystad, in Olanda, Rensch ha iniziato la sua carriera calcistica nel VV Unicum, passando poi al settore giovanile dell’Ajax, dove ha completato la sua crescita fino a diventare un titolare in prima squadra. Nell’ultima stagione ha totalizzato 26 presenze in tutte le competizioni, con un gol e un assist. Il difensore vanta anche esperienza internazionale, avendo esordito con la nazionale maggiore olandese il 7 settembre 2021 in una partita contro la Turchia.

La Roma aveva già manifestato interesse per Rensch durante il mercato estivo, ma l’Ajax inizialmente valutava il giocatore oltre 15 milioni di euro. Tuttavia, le difficoltà nei negoziati per il rinnovo del contratto con il club olandese hanno abbassato il prezzo, consentendo ai giallorossi di chiudere l’affare.

Attraverso i propri canali ufficiali, la Roma ha accolto il nuovo acquisto sottolineando il suo percorso calcistico e il numero di presenze maturate con l’Ajax, dove ha superato quota 100 partite ufficiali. Rensch sarà l’ottavo giocatore olandese nella storia della Roma, unendosi così a una tradizione che ha visto altri connazionali indossare la maglia giallorossa.

Con questo acquisto, la Roma si assicura un giovane di talento con ampi margini di crescita, pronto a mettersi a disposizione della squadra di José Mourinho per il resto della stagione.