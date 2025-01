Pokémon TCG Pocket: Scambi e nuova espansione in arrivo!

The Pokémon Company ha annunciato oggi che l'attesissima funzione di scambio nel GCC Pokémon Pocket sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dal 29 gennaio 2025. Inoltre, il 30 gennaio arriverà la nuovissima espansione Scontro Spaziotemporale.

La nuova funzione di scambio

A partire dal 29 gennaio 2025, i giocatori potranno utilizzare questa nuova funzione per scambiare carte digitali con gli amici, espandendo più facilmente le loro collezioni nel GCC Pokémon Pocket. I giocatori dovranno utilizzare due nuovi oggetti, le Clessidre scambio e i Gettoni scambio, per poter scambiare carte con rarità da ? a ???? e ? con carte della stessa rarità. Al lancio della nuova funzione, sarà possibile scambiare determinate carte delle espansioni Geni Supremi e L'Isola Misteriosa, e abbiamo in programma di ampliare gradualmente la selezione di carte scambiabili in aggiornamenti futuri.

Si applicano alcune restrizioni. Ulteriori informazioni relative alla funzione di scambio sono disponibili nella sezione "Info utili" del gioco.

La nuova espansione Scontro Spaziotemporale

Dal 30 gennaio 2025, i giocatori potranno trovare svariati Pokémon della regione di Sinnoh nella nuova espansione Scontro Spaziotemporale del GCC Pokémon Pocket. Scontro Spaziotemporale prevede due nuove buste di espansione: su una sarà raffigurato il Pokémon leggendario Dialga e sull'altra il Pokémon leggendario Palkia. In più, tra le nuove carte e illustrazioni esclusive ci saranno anche dei Pokémon che appariranno nel GCC Pokémon Pocket per la prima volta, come il tanto amato Lucario e i tre primi compagni d'avventura della regione di Sinnoh: Turtwig, Chimchar e Piplup. I giocatori di tutto il mondo potranno collezionare le nuove carte dell'espansione Scontro Spaziotemporale aprendo buste di espansione o tramite la pesca misteriosa.

E con l'arrivo della nuova espansione saranno disponibili anche nuove copertine per i raccoglitori e sfondi per le bacheche raffiguranti i Pokémon leggendari Dialga e Palkia e il Pokémon misterioso Darkrai.

Un nuovo trailer con più informazioni sull'espansione Scontro Spaziotemporale è disponibile sul canale YouTube Pokémon ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=tK-RvYl0how

Ulteriori informazioni sul GCC Pokémon Pocket sono disponibili su Pokemon.it/GCCPocket.