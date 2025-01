SSD esterna CORSAIR EX400U USB4

Prova prestazioni di archiviazione incredibilmente veloci in un formato portatile con l’unità SSD esterna CORSAIR EX400U USB4

CORSAIR annuncia il lancio dell’unità SSD esterna EX400U USB4, che garantisce velocità di trasferimento dati superiori e un'eccezionale portabilità, stabilendo un nuovo standard per i dispositivi di archiviazione esterni. Grazie alla larghezza di banda elevata della tecnologia USB4, questa unità SSD esterna vanta velocità di lettura sequenziale fino a 4.000 MB/sec e fino a 3.600 MB/sec in scrittura sequenziale. Che tu debba modificare video ad alta risoluzione, lavorare a progetti su larga scala o trasferire file di grandi dimensioni, l’unità EX400U riduce significativamente i tempi di attesa, per consentirti di concentrarti su ciò che conta di più.

La compatibilità USB4 dell’unità EX400U ne massimizza il potenziale di prestazioni, garantendo allo stesso tempo il supporto di USB 3.x Type-C e Thunderbolt 4, rendendo questa unità un'aggiunta versatile a qualsiasi configurazione di sistema. Gli utenti possono integrare l’unità EX400U al PC, al Mac o ai dispositivi iOS, usufruendo della pratica connettività plug-and-play mediante un unico cavo USB Type-C (incluso) sia per l'alimentazione che il trasferimento dei dati.

L’unità EX400U vanta un design compatto e spicca per le dimensioni estremamente ridotte di appena 64 mm (2,5 pollici) quadrati: è così piccola da stare in tasca, offrendo un'archiviazione portatile ad alte prestazioni. L’EX400U è compatibile con Apple iPhone 15 e modelli successivi, ed è possibile collegarla utilizzando il connettore MagSafe dell'unità. Questa caratteristica rende l'EX400U uno strumento ideale per i creatori di contenuti che necessitano di spazio di archiviazione aggiuntivo durante l'acquisizione e la modifica dei contenuti sul proprio iPhone o iPad.

Inoltre, l’EX400U è molto più che veloce. Infatti, è compatibile con il software CORSAIR SSD Toolbox, che consente opzioni di controllo avanzato dell’unità direttamente dal desktop, come le operazioni di inizializzazione sicura e di aggiornamento del firmware. Ciò garantisce agli utenti di mantenere prestazioni ottimali e sicurezza dei dati nel tempo. Dotata di una garanzia limitata di tre anni, l’unità SSD esterna EX400U USB4 garantisce tranquillità agli utenti che esigono la massima qualità e affidabilità. Il supporto clienti di CORSAIR è disponibile per fornire qualsiasi informazione sul prodotto,

Disponibilità, garanzia e prezzi

L’unità SSD esterna CORSAIR EX400U USB4 è disponibile immediatamente nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

Le unità SSD esterne CORSAIR EX400U USB4 sono coperta da una garanzia limitata di tre anni e sono supportate dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati delle unità SSD esterne EX400U USB4, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

