Vampires: Bloodlord Rising

La notte non è mai stata così affascinante: Vampires: Bloodlord Rising svela il nuovo nome e aggiornamenti visivi

Un vampiro rinnovato: un look aggiornato, un nuovo nome e una combinazione di oscura bellezza e dettagli agghiaccianti

Lo studio di sviluppo Mehuman Games e l'editore Toplitz Productions sono lieti di svelare il nuovo nome e il look aggiornato del loro action-adventure sandbox a tema horror con una forte componente narrativa.

Ora noto come Vampires: Bloodlord Rising, il gioco di Mehuman Games si presenta con un design visivo migliorato, una rinnovata caratterizzazione dei personaggi e altri perfezionamenti che danno vita ai protagonisti nell'oscuro e misterioso mondo di Sangavia.

“Più avanzavamo nello sviluppo, più ci rendevamo conto che il contenuto, con il suo focus narrativo e la forte implementazione di elementi action-adventure, non corrispondeva alle aspettative tipiche di un gioco della serie Dynasty,” commenta Robin Gibbels, Head of Producing di Toplitz Productions. “Pur mantenendo alcuni elementi radicati nel DNA di Dynasty, con il nuovo nome è chiaro che questi vampiri non si appoggiano sulle spalle di nessuno e combatteranno per il loro posto nell'open world di Sangavia.”

Tra le novità più evidenti c'è il nuovo look di Dragos, il protagonista vampiro del gioco, che ora sfoggia un aspetto più virile e inquietante. Il suo stile è stato completamente rinnovato: via la chioma lunga e la barba, sostituite da un taglio più deciso che mette in risalto i suoi tratti temibili.

Negli ultimi mesi, Vampires: Bloodlord Rising ha subito notevoli miglioramenti visivi, tra cui una revisione dei materiali e delle texture, compresi gli elementi costruttivi che i giocatori utilizzeranno per creare il proprio castello di vampiri personalizzato. È stato introdotto un sistema di illuminazione migliorato, insieme a una revisione completa dell'interfaccia utente. Anche i dettagli ambientali, come erba, acqua e comportamento della nebbia, hanno beneficiato di aggiornamenti visivi.

Sul fronte del gameplay, il gioco offre nuove possibilità, con un focus particolare sulla gestione dei sudditi. I giocatori potranno intraprendere relazioni romantiche con vampiri trasformati, inviarli a caccia e persino eseguire potenti rituali.

Le scelte morali – essere buoni o malvagi – influenzeranno lo sviluppo del personaggio, compreso l'aspetto facciale di Dragos. Sarà compito dei giocatori decidere chi cadrà vittima del suo morso, guidati da segreti e voci che scopriranno lungo il percorso.

Vampires: Bloodlord Rising sarà disponibile in Accesso Anticipato nel 2025. Lo sviluppatore Mehuman Games continuerà a condividere aggiornamenti attraverso devlog e approfondimenti su Steam nei prossimi mesi.

Per ulteriori informazioni sul gioco guarda il trailer qui: https://youtu.be/BdwlYiNUfoE