Permuta smartphone: Gennaio CertiDeal

Addio ai vecchi smartphone accantonati dopo i regali di Natale – con il servizio di permuta CertiDeal, è tempo di trasformare i dispositivi inutilizzati in nuove opportunità.

Le feste di Natale appena concluse lasciano dietro di sé non solo ricordi felici e album fotografici pieni, ma anche una grande quantità di regali tech. Secondo i dati di IDC, nel solo quarto trimestre del 2024 sono stati consegnati oltre 370 milioni di smartphone nel mondo, con l’Italia che si conferma tra i Paesi europei più inclini alla spesa tecnologica durante le festività. Ma cosa succede ai vecchi dispositivi quando arriva un nuovo modello fiammante sotto l’albero?

La risposta, spesso, è: nulla. Rimangono dimenticati nei cassetti o accumulati in scatole polverose, alimentando il fenomeno noto come "decluttering digitale mancato". Un report di WEEE Forum stima che ogni anno oltre 5 miliardi di telefoni cellulari non più utilizzati restino nei cassetti a livello globale, un problema che alimenta lo spreco di risorse e rende più complessa la gestione dei rifiuti elettronici.

A confermare questa tendenza è anche l’ultimo studio di CertiDeal - piattaforma leader in Europa nella vendita di dispositivi ricondizionati – condotto da Ipsos, che ha coinvolto un campione di 1.000 italiani analizzandone le abitudini di consumo. Secondo i dati, il 34% della popolazione preferisce tenere per sé il proprio smartphone quando non serve più, anche se perfettamente funzionante.

Gennaio, mese di nuovi inizi, è il momento perfetto per cambiare rotta. Se si ha ricevuto un nuovo dispositivo per Natale, vendere quello vecchio non è solo un’opportunità per fare spazio e guadagnare qualche soldo extra, ma anche un gesto concreto a favore dell’ambiente. Permettere che un dispositivo usato torni in circolazione significa ridurre l’impatto ambientale della produzione di nuovi device e incentivare un’economia circolare più sostenibile.

Come fare? CertiDeal offre una soluzione semplice e sostenibile

Per chi vuole liberarsi di vecchi dispositivi senza complicazioni, CertiDeal propone un servizio di permuta che rende il processo rapido e conveniente.

Bastano pochi passaggi:

Valutazione immediata online: inserisci modello, capacità e condizioni del dispositivo sul sito www.certideal.it/permuta- smartphone per ottenere una stima. Spedizione gratuita: ricevi l’etichetta prepagata e invia il dispositivo tramite corriere. Controllo e pagamento rapido: il team CertiDeal verifica le condizioni dichiarate e, se tutto corrisponde, effettua il pagamento direttamente sul tuo conto entro pochi giorni.

Ma non è solo una questione di comodità: il tuo vecchio smartphone non finirà in un cestino, ma verrà rigenerato e venduto a un prezzo accessibile, offrendo a qualcun altro l’opportunità di acquistare tecnologia di qualità a un costo ridotto.

Novità del Natale in casa CertiDeal: arrivano i MacBook ricondizionati - MacBook Ricondizionati Certideal: il regalo perfetto per i tech-loverIl Natale si avvicina e CertiDeal - azienda specializzata nella vendita di dispositivi tech ricondizionati – introduce una nuova proposta pensata per conquistare gli amanti della tecnologia: i MacBook Apple ricondizionati.

Natale smart con CertiDeal - Natale smart con CertiDeal: i migliori device tech ricondizionatiRegalare un iPhone a Natale è sempre un'idea vincente per sorprendere figli, partner o persone speciali. Tuttavia, con i prezzi in costante crescita, è inevitabile fare i conti con la realtà e regalare lo smartphone più iconico del mercato spesso si scontra con budget più limitati.

CertiDeal in collaborazione con Ipsos - L’Italia del Ricondizionato: lo smartphone come simbolo di un nuovo consumo sostenibile, secondo l’ultimo studio CertiDeal La ricerca rivela un Paese che punta sul second-hand per moda, arredo e (finalmente) tecnologia: una rivoluzione che parte proprio dal cellulare Da scelta di nicchia a movimento mainstream, il ricondizionato non è più un compromesso, ma una soluzione intelligente e responsabile.