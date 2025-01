GUILTY GEAR -STRIVE- NINTENDO SWITCH EDITION È ORA DISPONIBILE

Bandai Namco Entertainment Europe ha lanciato Guilty Gear -Strive- Nintendo Switch Edition, l'acclamato picchiaduro 2D sviluppato da ARC SYSTEM WORKS.

Ora anche gli utenti Nintendo Switch possono affrontare i combattimenti frenetici e splendidamente animati di Guilty Gear -Strive-. Sviluppato sia per i nuovi utenti che per gli appassionati della saga, il gioco include un sistema di combattimento intuitivo ma molto profondo da padroneggiare. In questa versione è stato implementato il rollback netcode, consentendo ai giocatori di avere la migliore esperienza di gioco online mentre affronteranno i loro avversari provenienti da tutto il mondo.

Per il trailer:

https://youtu.be/UQh18Ubmvjw

Guilty Gear -Strive- Nintendo Switch Edition arriva su Nintendo Switch™ con 28 personaggi, il più grande roster del franchise in assoluto. Il roster include sia quello del gioco base più i personaggi che sono stati aggiunti con i primi tre season pass.

L'ultima aggiunta al roster, Queen Dizzy, sarà disponibile gratuitamente da febbraio 2025. Per la Nintendo Switch Edition saranno anche sviluppati altri personaggi aggiuntivi di Guilty Gear -Strive- come DLC a pagamento, i cui dettagli saranno svelati più avanti.