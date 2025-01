Logitech estende l'iniziativa di iFixit in Europa

Logitech semplifica la riparazione dei dispositivi elettronici per prolungarne la durata

Logitech e iFixit uniscono le forze per incentivare la riparazione rispetto alla sostituzione

Logitech International annuncia la disponibilità di ricambi originali (OEM) per oltre 20 dispositivi sulla piattaforma Logitech Repair Hub, ospitata da iFixit. Con pezzi di ricambio e guide ufficiali alla riparazione disponibili ora in più lingue per migliorare la riparabilità a livello mondiale, questa iniziativa segna anche un'importante espansione globale migliorando il precedente risultato ottenuto negli Stati Uniti. Ad aderire al nuovo programma sono i mouse, le tastiere e le cuffie Logitech e Logitech G, supportati ora in 62 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Corea del Sud ed Europa.

"I nostri prodotti sono progettati per una qualità eccezionale e una lunga durata. La riparabilità estende ulteriormente la loro vita utile, aumentando il valore e la soddisfazione dei clienti," ha dichiarato Prakash Arunkundrum, Chief Operating Officer di Logitech. "L'usura normale è inevitabile, ed è per questo che ci impegniamo a rendere più semplice l'accesso ai ricambi originali Logitech e alle batterie per i propri dispositivi. Grazie alle comunità globali di iFixit e alle guide alla riparazione Logitech disponibili in più lingue, incoraggiamo più persone a effettuare riparazioni semplici, risparmiando denaro e riducendo i rifiuti."

Un sondaggio condotto da YouGov del 2021 ha evidenziato che il 54% dei consumatori a livello globale preferisce riparare i dispositivi elettronici piuttosto che sostituirli, e il risparmio economico gioca un ruolo chiave in questa decisione. Allo stesso modo, un sondaggio di Consumer Reports del 2024 sottolinea che 7 consumatori su 10 ritengono che mantenere i costi di riparazione a un livello ragionevole sia il fattore più importante nella scelta tra riparare o sostituire un prodotto. A supporto di questa tendenza, un altro sondaggio indica che l'84% degli americani sostiene politiche di "diritto alla riparazione," rafforzando l'impegno di Logitech nel fornire opzioni di riparazione accessibili attraverso la sua partnership con iFixit.

Logitech ha inizialmente collaborato con iFixit per facilitare la disponibilità di pezzi di ricambio, supportare le riparazioni fuori garanzia su prodotti selezionati e sviluppare guide pertinenti per le riparazioni negli Stati Uniti. Come parte del piano di espansione globale, i prodotti supportati includono ora: tutti i mouse MX Master e MX Anywhere, il mouse MX Master 3S, la tastiera MX, il mouse PRO X Superlight, il mouse G305, il mouse GPRO, il mouse G502 Hero, la tastiera G915, le cuffie GPRO, le cuffie GPRO X, le cuffie G733 e Zone Learn. Le comunità di iFixit in tutto il mondo possono ora trovare istruzioni di riparazione semplici e facili da seguire in inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, italiano, coreano e giapponese. I ricambi disponibili su iFixit sono pezzi originali di Logitech, garantendo un funzionamento perfettamente aderente ai dispositivi Logitech.

"Siamo entusiasti di vivere in un mondo in cui aziende come Logitech si distinguono per la riparabilità dei loro dispositivi. Il crescente interesse per la riparabilità nel settore tecnologico sta spingendo le aziende a progettare dispositivi con componenti sostituibili e facili da mantenere," ha dichiarato Matt Zieminski, VP delle Partnership di iFixit. "Le Logitech G733 hanno caratteristiche orientate alla riparazione, come i padiglioni auricolari rimovibili e un semplice processo di sostituzione della batteria in quattro fasi - senza necessità di saldatura - rendendo le riparazioni accessibili a tutti."

I pezzi di ricambio ufficiali Logitech, le batterie e le guide alla riparazione per dispositivi selezionati Logitech e Logitech G sono disponibili sul Logitech Repair Hub su iFixit in tutto il mondo. Per avere maggiori informazioni su come Logitech progetta intenzionalmente in ottica della sostenibilità, incluse le iniziative per la circolarità e il focus sulla longevità dei prodotti, è disponibile il rapporto di impatto FY24 dell'azienda.

