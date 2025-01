GRANDE SUCCESSO PER LA DEMO DI AMBULANCE LIFE: UN SIMULATORE PARAMEDICO

Offerto in anteprima su Steam, il gioco ha conquistato il primo posto nella classifica delle demo di dicembre.

Ambulance Life: A Paramedic Simulator, il gioco dello studio Aesir Interactive e dell'editore NACON, si è piazzato in cima alla classifica delle demo più giocate su Steam, dopo il lancio del 19 dicembre. Per poco meno di un mese, i giocatori hanno potuto calarsi nei panni di un paramedico e vivere la sua emozionante vita quotidiana, e i loro sforzi combinati hanno portato a quasi 145.000 interventi! Ambulance Life: A Paramedic Simulator viene svelato in un nuovo video di gameplay e sarà disponibile il 6 febbraio 2025 per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC.

Per soddisfare tutti i giocatori, Ambulance Life: A Paramedic Simulator presenta due modalità di gioco: La modalità “classica”, che offre assistenza per la diagnosi e la cura dei pazienti, e la modalità “simulazione”, per i giocatori che vogliono affrontare le missioni come veri professionisti del settore medico, senza alcuna assistenza. Sebbene la modalità “classica” sia stata preferita dalla maggior parte dei giocatori durante la demo, alcuni intrepidi hanno preferito la modalità “simulazione” per poter sperimentare da soli la dura realtà della professione! Hanno potuto trattare un totale di 36 ferite di varia gravità, da ferite minori a ustioni di terzo grado, utilizzando 17 strumenti medici tra cui defibrillatori e maschere d'ossigeno.

Ambientato in un mondo aperto ispirato alla città di San Francisco, Ambulance Life: A Paramedic Simulator è il primo gioco di simulazione che offre una visione completa della vita di un paramedico, sviluppato dai creatori della simulazione di riferimento Police Simulator: Patrol Officers. L'obiettivo? Raggiungere il più rapidamente possibile la scena di un incidente al volante della propria ambulanza. La missione? Analizzare la situazione, determinare le priorità e i livelli di urgenza per ogni caso, quindi assistere i feriti e applicare i primi soccorsi.

Il gioco offre un alto grado di rigiocabilità, con decine di scenari possibili che vanno da semplici incidenti a disastri su larga scala di eccezionale gravità. Ogni incidente è diverso dall'altro, quindi adattamento, velocità ed efficienza sono la chiave per salvare quante più vite possibile!