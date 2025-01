Mini-set Eroi di StarCraft

Il 21 gennaio, Hearthstone si spingerà più in là che mai con il Mini-set Eroi di StarCraft. È il Mini-set più grande nella storia di Hearthstone, in quanto si compone di 49 nuove carte (invece delle consuete 38): 4 carte Leggendarie, 1 carta Epica, 20 carte Rare e 24 carte Comuni. Sono anche state aggiunte una speciale carta Generica non legata a una fazione: Grugny.

Comandate la vostra fazione . Il Mini-set Eroi di StarCraft è suddiviso nelle tre fazioni iconiche di StarCraft: gli Zerg, i Protoss e i Terran. Ogni fazione prevede 5 carte giocabili per tutte le classi all'interno di quella fazione, compresa una carta Eroe Leggendaria come leader, più tre carte specifiche per classe per ogni classe all'interno della fazione.

. Il Mini-set Eroi di StarCraft è suddiviso nelle tre fazioni iconiche di StarCraft: gli Zerg, i Protoss e i Terran. Ogni fazione prevede 5 carte giocabili per tutte le classi all'interno di quella fazione, compresa una carta Eroe Leggendaria come leader, più tre carte specifiche per classe per ogni classe all'interno della fazione. Entrate a far parte degli eroi di StarCraft . Cavaliere della Morte, Cacciatore di Demoni, Cacciatore e Stregone: sono le classi degli Zerg . Alla loro guida c'è la terribile Sarah Kerrigan; sfruttano aggressive strategie di sciame, danni diretti e la generazione di servitori per tenere sotto pressione gli avversari. Druido, Mago, Sacerdote e Ladro combattono per i Protoss . Guidati dal nobile Artanis, usano le riduzioni dei costi per evocare servitori e magie ad alto costo, rendendoli meno dispendiosi durante il gioco. Utilizzate i primi turni di gioco per accumulare risorse, quindi scatenate enormi esplosioni di pura potenza. Infine, Paladino, Sciamano e Guerriero compongono le forze dei Terran . Sotto il comando del leggendario Jim Raynor, i Terran dispongono di peculiari sinergie con le Astronavi che permettono loro radunare immense truppe, lanciare diverse Astronavi in ogni partita, e poi lanciarle ancora.

UN EVENTO DEGNO DELLA GLORIA Scegliete la vostra fazione e combattete per la gloria. Dal 21 gennaio all'11 febbraio, potrete scegliere uno dei tre Percorsi evento da completare per ricevere 13 buste (5 buste di Periglio in Paradiso e 8 buste di La Grande Oscurità) e un modello eroe specifico di una fazione.