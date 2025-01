La matematica del Cubo di Rubik spiegata semplicemente

LA MATEMATICA DEL CUBO DI RUBIK SECONDO IL PROFESSOR CARLO NITSCH E L’ILLUSTRATORE GABRIELE PEDDES

Giovedì 23 gennaio alle ore 18, a Cuneo presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (Via Roma 15), Carlo Nitsch (professore di Analisi matematica all’Università Federico II di Napoli) e Gabriele Peddes (illustratore di Comics & Science), saranno i protagonisti dell’evento “Scopriamo la matematica del Cubo di Rubik”.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche e con Comics & Science, rientra tra gli eventi collaterali alla mostra “50 ANNI DI CUBO. Erno Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, organizzata da CRC Innova e associazione culturale CUADRI, in collaborazione con Spin Master e con il contributo di Fondazione CRC, aperta a Cuneo presso Spazio Inn@vazione fino a domenica 27 aprile 2025. Il biglietto d’ingresso è gratuito, per questioni organizzative è necessaria la prenotazione del posto dalla pagina web https://crcinnova.it/.

"Il Cubo di Rubik è probabilmente il rompicapo matematico più famoso mai inventato - spiega Carlo Nitsch - Non serve essere matematici professionisti per comprenderne i segreti, eppure molti, anche tra chi sa risolverlo, ignorano la matematica che lo governa. In questo incontro risponderemo ad alcune semplici domande e scopriremo che esistono tre regole fondamentali a cui ogni cubo di Rubik deve obbedire. La curiosità sarà l’unico prerequisito necessario”.

“43 miliardi di miliardi: è il numero di variazioni che puoi ottenere con un cubo di Rubik – scrive Gabriele Peddes sul suo canale Instagram - Se mettessi tutti questi cubetti uno sopra l’altro potresti costruire un ponte che ti porta da una parte all’altra della nostra galassia! Eppure, si ‘potrebbe’ sempre risolvere in circa 20 mosse (il Numero di Dio). E pensare che c’è chi riesce a farlo in poco più di 3 secondi!”

La mostra “50 ANNI DI CUBO. Erno Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo” è aperta al pubblico e visitabile (Spazio Inn@vazione di via Roma 17, a Cuneo) dal martedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L’ingresso è libero e gratuito, informazioni su www.crcinnova.it.

