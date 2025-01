Donna accoltellata a Sassari, è gravissima: arrestato lo zio del marito

Una donna di 50 anni, Roberta Mazzone, è stata accoltellata alla periferia di Sassari, nel quartiere Monte Rosello Alto. L'aggressore, un uomo di 55 anni, zio del marito della vittima, è stato arrestato dalla polizia poco dopo l'episodio.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo ha aggredito la donna all'ingresso di una palazzina, colpendola più volte con un grosso coltello da cucina. I fendenti hanno causato ferite gravi a un rene e a un polmone, tanto da spezzare la lama dell'arma. La vittima è stata soccorsa da una vicina che ha prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile, guidati da Michele Mecca, e un'ambulanza che ha trasportato la donna in condizioni critiche all'ospedale Santissima Annunciata.

Le cause dell'aggressione restano ancora da chiarire, mentre i medici stanno lottando per salvare la vita della donna.

