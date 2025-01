Viterbo: abusi sessuali e maltrattamenti agli anziani in una casa di riposo, 3 arresti

Un'inchiesta su abusi sessuali e maltrattamenti ha portato all'arresto di tre operatori socio-sanitari di una casa di riposo a Latera, Viterbo. Le indagini, avviate nel 2024 grazie alle segnalazioni di ex dipendenti, hanno rivelato abusi psicologici, aggressioni fisiche e violenze sessuali sugli anziani ospiti della struttura. Telecamere e intercettazioni hanno documentato le vessazioni, tra cui ripetuti abusi sessuali su una donna anziana, tormentata da un operatore con toccamenti e l'uso di un bastone. Sono emersi anche episodi di malnutrizione e pratiche di contenzione non giustificate, con la somministrazione di farmaci ansiolitici e l'immobilizzazione forzata dei pazienti. Tre operatori sono finiti in carcere e per altri tre sono state emesse ordinanze di sospensione.

