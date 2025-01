Audiogamma - nuovi auricolari in-ear wireless Final Audio ZE2000

Final Audio, leader nella produzione di cuffie di alta qualità sin dagli anni '70, svela i nuovi auricolari in-ear wireless ZE2000 che combinano design innovativo, prestazioni eccezionali e massimo comfort. Progettate per distinguersi, le ZE2000 si ispirano all’arte giapponese dell’origami ereditando forme spigolose, angoli vivi e dettagli unici. La custodia invece, compatta e arrotondata, predilige praticità e facilità di trasporto.

Il cuore delle ZE2000 è il nuovissimo driver F-Core Wireless da 6 mm, progettato per ridurre la distorsione e garantire una qualità audio simile a quella dei migliori auricolari cablati. Inoltre, grazie al sistema a bassa distorsione con sistema di smorzamento F-LINK Damping, il suono risulta ricco, dettagliato e ben bilanciato. I nuovi auricolari di Final Audio non rappresentano solamente una novità in termini di qualità sonora, ma rivoluzionano anche il concetto di comfort; con tre punti di contatto per un’aderenza stabile senza pressione sul canale auricolare e 5 gommini intercambiabili, offrono un isolamento acustico ottimale e una vestibilità personalizzata. I controlli touch, inoltre, permettono di gestire la riproduzione musicale, le chiamate e gli assistenti vocali (Siri/Google) con semplicità.

Dotate di Bluetooth 5.2 e compatibilità con i principali codec, tra cui SBC, AAC e aptX anche Adaptive, le Final Audio ZE2000 assicurano connessioni stabili e audio in alta risoluzione fino a 48kHz/24bit su dispositivi iPhone e Android. L’autonomia massima di 7 ore consente un ascolto pressoché ininterrotto e la custodia, dotata di batteria integrata, garantisce quattro ricariche complete. Con un grado di protezione IPX4, gli auricolari sono resistenti all'acqua: schizzi e sudore non sono un problema, anche sotto la pioggia è possibile ascoltare brani musicali o effettuare chiamate.

Gli auricolari Final Audio ZE2000 sono distribuiti in Italia da Audiogamma.

Caratteristiche tecniche