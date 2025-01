Costa Concordia, Schettino chiede la semilibertà: la testimonianza della sopravvissuta Vanessa Brolli

Francesco Schettino, comandante della Costa Concordia, ha richiesto la semilibertà dopo aver scontato più della metà della pena per il naufragio del 13 gennaio 2012 al largo dell’isola del Giglio, che causò 32 vittime. La decisione dei giudici è attesa per il 4 marzo. Condannato a 16 anni per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono della nave, Schettino potrebbe beneficiare di misure alternative al carcere.

Vanessa Brolli, sopravvissuta al naufragio e allora quattordicenne, ha raccontato l’esperienza vissuta al quotidiano Il Resto del Carlino. La sua famiglia era in crociera per celebrare i 50 anni di matrimonio dei nonni. Suo padre riuscì a mettere lei e la madre in salvo su una scialuppa, tornando indietro per aiutare altre persone, mentre il fratello maggiore Omar si occupò dei nonni e di altri naufraghi.

«È giusto che Schettino paghi per quello che ha fatto», ha dichiarato Vanessa. Sebbene la possibilità di una semilibertà generi dispiacere, la giovane sottolinea come l’ex comandante vivrà per sempre con il peso della tragedia. «Anche se dovesse uscire, dovrà convivere con questa colpa per tutta la vita».

Vanessa ha ricordato con dolore quella notte, descrivendo il caos a bordo: «Sulla nave ho visto persone trasformarsi in animali. L’istinto di sopravvivenza ti fa fare cose terribili. Ho visto uomini colpire donne incinte pur di raggiungere le scialuppe e bambini piangere cercando le madri». Le immagini di quella tragedia rimangono indelebili per chi, come lei, ne è stato testimone diretto.