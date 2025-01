Sanremo 2025, Lucio Corsi debutta tra i big: “Era il momento giusto per provarci”

Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2025 tra i 30 big con il brano Volevo essere un duro. Nato a Grosseto e cresciuto a Vetulonia, Corsi ha scelto di mettersi in gioco dopo un periodo di riflessione personale, dichiarando: “Era il momento giusto per provarci”. L’annuncio della sua partecipazione, fatto da Carlo Conti, ha generato curiosità tra i media e gli appassionati, anche per la coincidenza con la sua presenza nella serie Vita da Carlo, dove interpreta se stesso mentre viene selezionato per Sanremo da un immaginario Carlo Verdone.

Durante un incontro stampa a Milano, Corsi ha condiviso aneddoti e riflessioni. Il cantautore ha spiegato che il suo brano è stato scritto un anno e mezzo fa e non appositamente per il festival: “La canzone si ribella se scritta per adattarla a un contenitore”. Volevo essere un duro è una ballata che riflette su come sia normale cambiare rispetto ai propri sogni, accettando l’equilibrio precario della vita. Corsi ha anche raccontato che da bambino sognava di diventare paleontologo o disegnatore di auto, ma il film The Blues Brothers gli ha fatto scoprire la passione per la musica.

Corsi parteciperà alla serata delle cover con un duetto e un brano italiano del passato reinterpretato in chiave innovativa. Sulla sua visione della competizione ha affermato: “La musica non è competizione, per quella seguo le motociclette”. Sul suo look ha rivelato: “Faccio da solo, della moda non mi interessa, conta solo la musica”.

A marzo uscirà il nuovo album, in cui il cantautore esplora un approccio più diretto e meno rock rispetto al precedente, mantenendo comunque la sua poetica fantasia. Ad aprile partirà il tour, con tappe a Bologna, Roma, Firenze, Napoli, Padova e Milano. La data di Roma, inizialmente prevista al Largo Venue, è stata spostata all’Atlantico per l’alta richiesta.

Corsi ha concluso esprimendo il suo desiderio di vivere in tour, come Bob Dylan, e tornare nella sua amata Maremma per trovare il silenzio creativo.

Sanremo 2025: i duetti tra Big in difficoltà a causa della scelta delle cover - I duetti tra i Big di Sanremo 2025 sono in alto mare, con difficoltà legate principalmente alla scelta delle cover. I 30 artisti, che il 14 febbraio dovranno esibirsi in una serata di cover insieme ad altri musicisti, hanno la possibilità di duettare anche tra loro, una novità introdotta da Carlo Conti.

Sanremo, Fedez e Masini insieme per 'Bella Stronza': ipotesi dedica alla Ferragni - Il Festival di Sanremo si prepara a una possibile sorpresa durante la serata dedicata alle cover. Il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha rivelato attraverso le sue Instagram Stories che Fedez potrebbe riservare un colpo di scena dal palco dell’Ariston.

Sanremo 2025: Carlo Conti svela i co-conduttori tra musica, comicità e glamour - Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston per il 75esimo Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025. La rivelazione è avvenuta in diretta al Tg1, dove il direttore artistico ha illustrato una conduzione corale e diversificata, con un cast composto da artisti e personaggi dello spettacolo provenienti da mondi differenti.