Malena a Verissimo: l'addio al mondo hard e la rinascita come Filomena Mastromarino

Malena, ospite a Verissimo oggi 18 gennaio, ha annunciato il suo definitivo addio al mondo del cinema per adulti, condividendo con Silvia Toffanin i motivi dietro questa scelta e il desiderio di riscoprire se stessa come Filomena Mastromarino, il suo vero nome. "Il personaggio resta, ma voglio riprendermi Filomena, tantissimo", ha dichiarato l'ex attrice hard.

La decisione di abbandonare la carriera nel settore è maturata gradualmente, inizialmente a causa di problemi di salute personali e familiari, come la malattia della madre. "Mi sono resa conto che Malena stava annientando completamente Filomena. La mia vera parte, quella autentica, non esisteva più", ha spiegato. Ha inoltre sottolineato come il suo lavoro fosse diventato opprimente: "Non bastava mai, pensavano fossi una gallina dalle uova d'oro. Dimagrivo, deperivo. A 40 anni ho capito che dovevo fermarmi per ritrovare la mia vita personale".

Malena ha anche parlato del difficile rapporto con il padre, che non vede da più di tre anni. "Non so se teme il confronto o il giudizio. Nonostante tutto, amo mio papà. Ha fatto tanto per me e spero di riabbracciarlo presto", ha confessato.

Oggi, Filomena Mastromarino desidera concentrarsi su una nuova fase della sua vita, mettendo al centro se stessa e i suoi affetti più cari, lasciandosi alle spalle un passato che l'ha profondamente segnata.