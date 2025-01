TALES OF GRACES f REMASTERED È ORA DISPONIBILE

Parti per un'avventura senza tempo con Tales of Graces f Remastered, la versione migliorata del classico gioco di ruolo d'azione ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.

La versione rimasterizzata di questo classico gioco di ruolo d'azione riporta i giocatori nel vivace e lussureggiante pianeta di Ephinea, dove seguiranno il viaggio di Asbel, Richard, il principe del regno di Windor, e Sophie, una ragazza misteriosa, tutti uniti da uno speciale legame di amicizia. Alcuni anni dopo, il mondo è cambiato, con sempre più conflitti fra i tre regni rivali che lottano per ottenerne il controllo, perciò Asbel e i suoi amici, uniti dalla loro duratura promessa, dovranno affrontare nuove minacce e sfide inaspettate.

Questa storia di coraggio e amicizia torna con una grafica migliorata, una serie di ottimizzazioni generali e oltre 80 contenuti scaricabili del gioco originale già inclusi.

Poiché le amicizie e i legami trascendono il tempo, guarda il trailer di lancio di Tales of Graces f Remastered: https://youtu.be/UZOeuAN297s

Nel gioco debutteranno alcune nuove scene localizzate in inglese, oltre a diversi miglioramenti del gameplay, tra cui la possibilità di impostare gli scontri con i nemici e accelerare i dialoghi, nonché di seguire le icone delle destinazioni per un'esplorazione più diretta, e altre opzioni generali per migliorare l'esperienza del giocatore. Il sistema di combattimento dinamico e frenetico consente ai giocatori di cambiare stili di combattimento, creare combo di colpi con un perfetto tempismo e scatenare potenti abilità usando l'indicatore della modalità Accel.

I giocatori possono immergersi nel vivace mondo di Ephinea scegliendo tra due edizioni:

Standard Edition : il gioco base completo.

: il gioco base completo. Digital Deluxe Edition: il gioco base completo più alcuni contenuti bonus, come l'artbook e la colonna sonora digitali, il Battle BGM Pack e un Super Growth Support Herb Set.

Tales of Graces f Remastered è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.

