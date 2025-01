In Europa il primo laboratorio di crionica: il costo per sfuggire alla morte è di 200mila euro

Tomorrow.Bio è la prima start-up europea a offrire servizi di crionica in oltre 45 paesi e a gestire tre laboratori in Europa. Il laboratorio principale si trova a Berlino, dove l'azienda lavora per crioconservare pazienti deceduti, mantenendoli in uno stato biologico sospeso con l'obiettivo di riportarli in vita in futuro. Il co-fondatore Emil Kendziorra, ex oncologo, ha avviato il progetto dopo aver giudicato i progressi nella cura delle malattie troppo lenti.

La procedura di crioconservazione prevede il raffreddamento del corpo a temperature inferiori a -196°C, sostituendo i fluidi corporei con agenti crioprotettivi come dimetilsolfossido (DMSO) e glicole etilenico, evitando la formazione di cristalli di ghiaccio che danneggerebbero i tessuti. Una volta preparati, i corpi vengono trasferiti in unità di stoccaggio specializzate in Svizzera.

Finora, l'azienda ha crioconservato sette pazienti e cinque animali domestici, con quasi 700 persone iscritte al programma. I costi per il servizio partono da 200mila euro per la conservazione del corpo intero, ridotti a 75mila euro se limitati al solo cervello. Gli iscritti versano una quota associativa mensile di 50 euro, che garantisce uno sconto significativo rispetto ai prezzi standard. Per il finanziamento, molti scelgono di utilizzare polizze assicurative sulla vita.

Nonostante il crescente interesse, la crionica resta una frontiera scientifica non ancora supportata da prove concrete. Nessun organismo complesso è mai stato rianimato con successo dopo la crioconservazione, e gli esperti, come il neuroscienziato Clive Coen del King's College di Londra, sollevano dubbi sull'efficacia della tecnologia attuale e sulle promesse legate a nanotecnologia e connettomica.

Tomorrow.Bio guarda al futuro con ambizione, affermando che l'ibernazione potrebbe durare anche millenni, in attesa che la tecnologia medica renda possibile curare la causa della morte e invertire il processo di crioconservazione.