BOHEMIA INTERACTIVE lancia il ‘MAKE ARMA NOT WAR 2025’ Contest da $100,000

Preparatevi a creare le mod di prossima generazione grazie a Enfusion engine

Nel 2014, Bohemia Interactive, ha indetto una competizione di modding chiamato Make Arma Not War, che ha dato vita a quelle che sarebbero diventate alcune delle mod tra le più memorabili della storia di Arma 3. Oggi, Bohemia Interactive è orgogliosa di annunciare il prossimo capitolo del suo ultimo titolo, Arma Reforger.

Questa competizione vuole celebrare e ripagare la community di modding che fa tanto per la piattaforma Arma, dando il via alla prossima generazione di mod sul nuovissimo motore Enfusion. Con oltre 100.000 dollari in contanti e altri premi, il concorso invita i creatori a sviluppare incredibili mod per Arma Reforger in diverse categorie. Inoltre, i vincitori verranno promossi attraverso i canali aziendali per mostrare la loro creatività e le loro abilità alla nostra comunità globale.

Per supportare i partecipanti, Bohemia Interactive organizza i Modding Boot Camps, una serie di workshop tematici pensati per aiutare i modder sia nuovi che veterani. Presentati dagli stessi sviluppatori, questi workshop trattano le tecniche fondamentali e avanzate per lavorare con il motore Enfusion e saranno accompagnati da una serie di materiali e Q&A con gli sviluppatori.

Inoltre, in collaborazione con l'organizzazione no-profit Stack Up e con importanti ricercatori, Bohemia Interactive sta utilizzando questa competizione come piattaforma per sensibilizzare sugli effetti positivi dei videogiochi sulla salute mentale, sia per i veterani che soffrono di traumi fisici ed emotivi che per la più ampia community globale di videogiocatori. Nell'ambito di questa iniziativa, verrà assegnato un premio speciale in denaro a una mod che favorisca una comunicazione positiva econtribuisca a ridurre la tossicità in-game.

Con Make Arma Not War 2025, Bohemia Interactive riconosce il supporto di lunga data della community di modding come parte del successo della serie Arma. Questo contest non solo mette in luce la creatività della community stessa, ma rappresenta un impegno a fornire strumenti, risorse e una piattaforma per l'innovazione affinché i modder possano continuare a plasmare il futuro dei giochi di Bohemia Interactive per gli anni a venire.