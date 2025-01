David Lynch, genio visionario del cinema, morto a 78 anni

Il celebre regista e sceneggiatore statunitense David Lynch è scomparso oggi, 16 gennaio 2025, all'età di 78 anni. La notizia è stata diffusa dalla sua famiglia attraverso un post su Facebook, in cui si legge: "C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come avrebbe detto, 'guardate la ciambella e non il buco'".

Nato il 20 gennaio 1946 a Missoula, Montana, Lynch ha rivoluzionato il panorama cinematografico con opere dal forte impatto visivo e narrativo. Tra i suoi lavori più noti si annoverano film come "Velluto blu" (1986), "Mulholland Drive" (2001) e la serie televisiva "Twin Peaks" (1990-1991), che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura popolare.

Nel 2024, Lynch aveva reso pubblica la diagnosi di un enfisema polmonare, conseguenza di una vita dedicata al fumo. In un'intervista, aveva dichiarato: "Fumo da quando avevo 8 anni". La malattia lo aveva costretto a limitare le sue attività, rendendo difficile anche solo uscire di casa.

La carriera di Lynch è stata costellata di riconoscimenti prestigiosi. Nel 1990, il suo film "Cuore selvaggio" vinse la Palma d'oro al Festival di Cannes, mentre nel 2019 gli fu conferito l'Oscar onorario per l'insieme della sua opera.

Oltre al cinema, Lynch si è dedicato con passione alla pittura, alla fotografia e alla musica, dimostrando una versatilità artistica rara. La sua visione unica e il suo stile inconfondibile continueranno a ispirare generazioni di artisti e appassionati.

