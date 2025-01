Donkey Kong Country Returns HD disponibile su Nintendo Switch

DONKEY KONG TORNA PROTAGONISTA SU NINTENDO SWITCH

LA GIUNGLA HA UNA SOLA REGOLA: NON TOCCARE LE SUE BANANE!

A partire dal 16 gennaio 2025, il Re della giungla Donkey Kong è pronto a battere i suoi pugni su Nintendo Switch, con Donkey Kong Country Returns HD. Dopo che la tribù Tiki Tak ha osato mettere le mani sulle sue banane, il gorilla più fumantino dei videogiochi si prepara a schiacciare nemici, sfondare barili e sfrecciare su carrelli da miniera per riconquistare il suo preziosissimo tesoro. Al suo fianco, immancabile, l’amico fidato Diddy Kong, che grazie alle sue abilità a distanza aiuterà il protagonista ad affrontare una rigogliosa giungla piena di insidie, segreti e divertimento.

Considerato uno dei migliori videogiochi del genere a piattaforme, Donkey Kong Country Returns HD è la versione graficamente migliorata del grande classico uscito nel 2010 su Wii, che unisce le caratteristiche più apprezzate del titolo originale a quelle già integrate nella versione 3D del gioco uscita per Nintendo 3DS nel 2013, inclusi gli 8 livelli extra di quest’ultima. Con un totale di 80 livelli distribuiti in nove mondi differenti, per Donkey Kong e il suo fedele compagno Diddy Kong è giunto il momento di rivivere un’avventura iconica e indimenticabile, alla ricerca delle preziose banane sottratte ai due primati dalla Tribù Tiki Tak.

Tra i più importanti rappresentanti dell'universo Nintendo, Donkey Kong è uno dei personaggi più amati nel mondo dei videogiochi, nonostante il suo ruolo originariamente antagonistico. Nato nel 1981 come nemico nell’intramontabile videogioco arcade a lui intitolato, Donkey Kong ha dato i natali allo stesso Mario, allora chiamato Jumpman e incaricato di salvare la bella Pauline dalla collera dello scimmione. Col tempo, con il suo carisma e il grande successo riscosso grazie al suo design e al consolidamento della sua personalità dirompente, il Re della giungla è riuscito a conquistare una posizione sempre più positiva, simbolo di tenacia e coraggio, arrivando a diventare protagonista di svariate serie videoludiche a lui dedicate e ricoprendo, addirittura, una parte centrale nel film campione d’incassi Super Mario Bros. - Il Film.

Con l’arrivo di Donkey Kong Country Returns HD sulla famiglia di console Nintendo Switch, si riconferma l’intenzione del colosso dell’intrattenimento nipponico di celebrare i grandi classici del passato, rendendoli accessibili e attuali per tutti. Inoltre, con lo scopo di avvicinare i tanti appassionati a una delle saghe platform più iconiche e apprezzate di sempre, i creator Dario Moccia e Poketonx sono stati coinvolti nella realizzazione di due spot pubblicitari dedicati e capaci, grazie al loro stile inconfondibile e alla loro passione, di catturare l'attenzione dei fan di ogni età e di trasmettere l'entusiasmo che questo capitolo porta con sé.

Donkey Kong Country Returns HD è un’avventura a piattaforme ambientata sull’iconica Isola Donkey Kong, dove Giungla, Spiaggia, Rovine, Caverna, Foresta, Scogliera, Fabbrica, Vulcano e Nuvola rappresentano le 9 aree nelle quali si svilupperanno gli 80 differenti livelli che costituiranno il cuore pulsante dell’avventura. Ciascuna area presenta una moltitudine di elementi di gioco differenti, dai boss finali dedicati fino ai tanti segreti e collezionabili, che arricchiranno ulteriormente l’esperienza di gioco, già di per sé stimolante grazie alla sua natura platform. Raccogliendo le lettere KONG nei livelli, inoltre, sarà possibile accedere a speciali stage segreti che permetteranno di raccogliere risorse aggiuntive come le monete banana, che potranno essere spese al Bazar di Cranky Kong per acquistare oggetti speciali utili ad affrontare al meglio l’avventura. Non manca, inoltre, la possibilità di giocare in compagnia di un altro giocatore grazie alla modalità cooperativa in locale, raddoppiando il divertimento e sfruttando in prima persona le utilissime abilità a distanza del piccolo Diddy Kong.

Uno dei capitoli preferiti della saga dedicata a uno dei primissimi protagonisti dell’universo Nintendo fa il suo grande ritorno su Nintendo Switch a partire dal 16 gennaio. Donkey Kong Country Returns HD è la versione con grafica migliorata dello storico videogioco a piattaforme uscito su Wii e Nintendo 3DS, che permetterà di giocare sia in “Modalità originale”, per una sfida più impegnativa e adatta ai veterani che potranno rivivere questa avventura, sia in “Modalità moderna”, per sfruttare strumenti extra e rendere il gioco accessibile a tutti. Il videogioco è disponibile in versione digitale su Nintendo eShop e su My Nintendo Store, dove sarà possibile acquistare anche la versione fisica. È il momento di scuotere la terra in compagnia dello scimmione dal cuore d’oro più amato dei videogiochi, perché l’unica regola della giungla di Donkey Kong è: non toccare le sue banane!