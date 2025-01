Serie A: probabili formazioni e big match della 21ª giornata

La Serie A torna protagonista con la 21ª giornata. Si parte venerdì 17 gennaio con Roma-Genoa all'Olimpico. Sabato due big match: Juventus-Milan e Atalanta-Napoli. Domenica 19 gennaio la Fiorentina ospita il Torino nel lunch match, mentre la Lazio sarà impegnata in trasferta contro l'Hellas Verona alle 18. Alle 20.45 l'Inter affronta l'Empoli a San Siro. La giornata si chiude lunedì sera con Como-Udinese.

Probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. RanieriGenoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Kasa, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Vlahovic. All. MottaMilan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia/Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Jimenez, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. GasperiniNapoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; McTominay, Lobotka, Anguissa; Neres, Lukaku, Politano. All. Conte

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. PalladinoTorino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Ilic, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez. All. InzaghiEmpoli (3-5-2): Seghetti; De Sciglio, Goglichidze, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Goldaniga; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All. FabregasUdinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

Tra i giocatori attesi, spiccano il ritorno di Vlahovic tra i titolari per la Juventus e Retegui dal 1’ per l'Atalanta. Gli allenatori puntano su formazioni competitive per una giornata ricca di sfide cruciali.

Lorenzo Insigne verso un ritorno in Serie A? Monza, Olympiacos e offerte dal Golfo in corsa - Lorenzo Insigne potrebbe fare il suo ritorno in Serie A dopo l'esperienza in MLS con il Toronto. L'ex capitano del Napoli è al centro di un forte interesse da parte del Monza, che punta su di lui per risollevare una stagione difficile. La squadra brianzola è attualmente ultima in classifica con 10 punti, e il recente cambio di allenatore, da Nesta a Bocchetti, non ha prodotto i risultati sperati.

Serie A probabili formazioni 20esima giornata: Inzaghi ritrova Thuram, Ranieri conferma Pellegrini - La Serie A torna in campo per la 20esima giornata. La Lazio aprirà il girone di ritorno il 10 gennaio, affrontando il Como all'Olimpico. Il giorno successivo, il derby di Torino tra Juventus e Torino si disputerà all'Allianz Stadium, mentre il Milan ospiterà il Cagliari.

Serie A: le probabili formazioni della 19esima giornata - La Serie A riprende il 4 gennaio con il big match Fiorentina-Napoli, mentre la 19esima giornata di campionato sarà parzialmente interrotta a causa della Supercoppa italiana, con i recuperi di Inter, Milan, Juventus e Atalanta previsti per il 14 e 15 gennaio.