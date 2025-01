Plunderstorm torna negli Altopiani d'Arathi

La Ciurma di Gambafusto torna negli Altopiani d'Arathi per spronare i campioni e le campionesse di Azeroth ad affrontarsi in Plunderstorm, una sfida di ingegno, abilità e sopravvivenza a tempo limitato disponibile ora.

Plunderstorm, la modalità battle royale di WoW introdotta originariamente in Dragonflight, è stata migliorata notevolmente dalla sua prima versione con:

Coda migliorata : l'accesso alla modalità rimane lo stesso di prima, ma adesso si può accedere anche dall'interfaccia di The War Within.

: l'accesso alla modalità rimane lo stesso di prima, ma adesso si può accedere anche dall'interfaccia di The War Within. Negozio di Plunderstorm : i progressi per le ricompense non sono più lineari e legati alla Fama, ma adesso giocatori e giocatrici ottengono una valuta ( Bottino ) per acquistare le ricompense che preferiscono da un'interfaccia dedicata disponibile all'interno del gioco e nella schermata della coda.

: i progressi per le ricompense non sono più lineari e legati alla Fama, ma adesso giocatori e giocatrici ottengono una valuta ( ) per acquistare le ricompense che preferiscono da un'interfaccia dedicata disponibile all'interno del gioco e nella schermata della coda. Abilità aggiornate : nuove abilità e aggiornamenti al bilanciamento per quelle esistenti.

: nuove abilità e aggiornamenti al bilanciamento per quelle esistenti. Ricompense: le ricompense precedenti di Plunderstorm saranno nuovamente disponibili e verranno raggiunte da nuovi set di trasmogrificazione, una nuova cavalcatura pappagallo, una nuova mascotte e altro ancora.

