Pizza all'ananas da 118 euro: provocazione o innovazione culinaria?

La pizza all'ananas torna al centro del dibattito dopo che la pizzeria Lupa di Norwich, in Inghilterra, ha deciso di proporre questo controverso ingrediente al prezzo di circa 118 euro. La provocazione è apparsa sul menu dell’app Deliveroo, dove il ristorante invita ironicamente i clienti ad abbinare l'ordine a una bottiglia di champagne. Al momento, nessuno ha ancora accettato la sfida.

L'origine della pizza hawaiana risale agli anni '60, quando lo chef canadese Sam Panapoulos, insieme al fratello, creò la prima pizza con ananas in scatola e prosciutto, ispirandosi a sapori agrodolci cinesi e mescolandoli con elementi della tradizione italiana. La loro invenzione ha diviso generazioni, nazioni e famiglie, creando uno dei dibattiti culinari più longevi.

Lo chef Quin Jianoran, responsabile della pizzeria Lupa, ha dichiarato di opporsi personalmente all'ananas sulla pizza, ma ha ammesso di voler giocare con questa idea per "prendere posizione". La provocazione ha suscitato reazioni contrastanti sui social media: alcuni considerano l'idea brillante e innovativa, mentre altri la giudicano un’esagerazione.

Un sondaggio locale del Norwich Evening News mostra che il 62% degli intervistati è contrario all'aggiunta dell'ananas, ma il ristorante ha promesso di inserire il frutto in un menù speciale se la fazione favorevole prenderà il sopravvento. Resta incerto se il prezzo di 118 euro sarà applicato anche nel ristorante fisico.

Negli ultimi anni, persino in Italia, l’ananas ha trovato spazio nelle proposte di alcuni pizzaioli. A Napoli, Gino Sorbillo, maestro della pizza napoletana, ha lanciato una versione all'ananas per sfidare i pregiudizi alimentari, dimostrando che la tradizione può incontrare l'innovazione.

Ordina una pizza e aggredisce il rider a coltellate: arrestato 21enne a Torvajanica - Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia per l'aggressione e la rapina di un rider polacco di 31 anni a Torvajanica, sul litorale romano. L'episodio è avvenuto domenica sera in via Dora Baltea. Secondo le indagini, l'aggressore ha ordinato una pizza tramite un'applicazione di consegna e ha atteso il rider in strada.

Multa per decorazioni abusive al Crazy Pizza di Briatore in Via Veneto - Flavio Briatore, proprietario del ristorante "Crazy Pizza" in Via Veneto a Roma, è stato multato nuovamente per le decorazioni floreali considerate abusive all'esterno del suo locale. Le autorità municipali hanno sanzionato il ristorante per l’installazione di fiori artificiali, ritenuti non conformi alle norme che regolano il decoro degli edifici storici della zona.

Briatore boccia la pizza di Napoli - Sorbillo risponde: Parla lui - - - - La pizza napoletana, invece, è morbida e facilmente manipolabile, dice Sorbillo a Radio Crc.La sua è un'altra pizza Attualità - Flavio Briatore attacca la pizza napoletana, che somiglia a "una gomma da masticare" e Gino Sorbillo, uno dei maestri della pizza 'made in Napoli', risponde.