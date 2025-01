Addio a Fausto Cogliati: il produttore musicale e vocal coach scompare a 66 anni

Fausto Cogliati, noto autore, produttore musicale e vocal coach, è morto all'età di 66 anni. Numerosi artisti con cui ha collaborato hanno condiviso messaggi commossi sui social per ricordare la sua figura professionale e personale.

Eros Ramazzotti ha pubblicato una foto su Instagram accompagnata da un messaggio affettuoso: "Fratello, ti voglio bene, già mi manchi cax. Ciao Fausto". Ultimo ha rievocato i momenti condivisi durante la loro lunga collaborazione, ricordando il legame profondo che li univa: "Insieme dal primo concerto al primo stadio. Faustone mio, 'sai che ho i brividi?' Quando lo dicevi sapevo che era tutto ok. Fai buon viaggio".

Fedez ha espresso la sua gratitudine per gli insegnamenti ricevuti: "Grazie a te ho imparato tante, troppe cose. Da Sig. Brainwash al nostro primo San Siro, abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Grazie di tutto, Faustelly (come ti chiamavamo scherzosamente in sala prove). Fai buon viaggio".

Anche Enrico Nigiotti ha condiviso un pensiero: "Ciao Fausto, persona stupenda e grandissimo professionista. Ricordo ancora le nostre belle chiacchierate ad X Factor. Mi dispiace tantissimo".

Benjamin Mascolo, del duo Benji & Fede, ha lasciato un lungo e sentito ricordo sui social, menzionando aneddoti personali che esprimono il carattere unico di Cogliati: "Non i dischi, non i concerti. Mi tornano in mente le partite a biliardo, le cene sotto il ponte a Modena, le storie che raccontavi. E alla fine mi hai insegnato un'ultima cosa: non si molla mai. Si gioca fino alla fine, Fausto. Fino al novantesimo. Più recupero".

La scomparsa di Fausto Cogliati lascia un vuoto profondo nel mondo della musica italiana, dove è stato un punto di riferimento per molti artisti e colleghi.