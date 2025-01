Inizia il viaggio di LuGRE: missione lunare ASI-NASA con il ricevitore satellitare italiano

LuGRE, il payload innovativo progettato dall’Italia per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ha dato il via al suo viaggio verso la Luna, segnando un'importante tappa nelle preparazioni per il programma Artemis della NASA. Questo ricevitore di navigazione satellitare avanzato è stato sviluppato dall’azienda italiana Qascom, con il supporto scientifico del Politecnico di Torino, e testato nel contesto di una missione congiunta tra ASI e NASA. Il lancio è avvenuto il 15 gennaio alle 7:11 italiane, dal Kennedy Space Center, con il lander Blue Ghost, della società Firefly, a bordo di nove payload americani.

Entro un mese, LuGRE entrerà in orbita lunare per atterrare sul nostro satellite nei primi giorni di marzo. La missione, particolarmente sfidante, ha l’obiettivo di testare tecnologie all’avanguardia per la navigazione satellitare e la radio-navigazione, fondamentali per le future esplorazioni lunari e spaziali. In particolare, LuGRE sfrutta la tecnologia avanzata del Software Defined Radio Receiver per ricevere segnali dai satelliti GPS e Galileo, consentendo la misurazione precisa della posizione nello spazio, anche in ambienti lontani dalla Terra. Questo passo fondamentale contribuisce alla preparazione per future missioni lunari permanenti.

