Mika and the Witch's Mountain avverrà il 22 gennaio

La strega è tornata! Dopo alcuni mesi trascorsi dell'accesso anticipato, Mika and the Witch's Mountain verrà lanciato nella versione 1.0 e arriverà su PlayStation e Xbox il 22 gennaio.

Il gioco ispirato a Kiki's Delivery Service è stato lanciato in Early Access su Steam e Nintendo Switch lo scorso 21 agosto, e ha venduto finora 60.000 copie, con un'accoglienza molto positiva da parte dei giocatori.

Mika and the Witch's Mountain Update Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=xoY9uyiAIPI&t=13s

Per incoraggiare tutti a partecipare a questo evento speciale e godersi le avventure di Mika, la strega delle consegne, Chibig offre uno sconto di lancio su alcune di queste piattaforme: 30% di sconto su Steam, 25% di sconto su Nintendo Switch (regione Europa) e 15 % di sconto per gli utenti PlayStation Plus.

Durante questi 4 mesi, il team ha colto l'opportunità di ascoltare l'opinione della community e di sviluppare gratuitamente più contenuti nel gioco.

"Vogliamo ringraziare la nostra community per tutto il feedback e il supporto che ha condiviso con noi durante l'accesso anticipato — afferma Abraham Cozar, CEO di Chibig — perché questo ci ha aiutato a lanciare oggi un'esperienza migliore, un gioco migliore."

2 delle 3 patch di contenuto previste, oltre alla correzione dei bug e al miglioramento delle prestazioni, sono ora disponibili e aggiungono:

Minigioco di pesca.

Minigioco di corse Churro Express.

Salva il minigioco del gattino.

Compagno animale domestico.

Nuove lingue.

Nuovi cosmetici.

Più risultati.

Nelle prossime settimane arriverà la terza patch di contenuto “Into the Mont Gaun”, che include 3 dungeon per esplorare le profondità dell'isola dove si svolge l'avventura, con un'atmosfera molto simile ai dungeon dei giochi The Legend of Zelda.

Questa terza patch di contenuto sarà l'ultima, completando tutti i contenuti pianificati per il gioco prima del successo della campagna Kickstarter nel 2023 e fornendo circa 8 ore di gioco.

Mika e la montagna delle streghe è un'avventura fantasy su un'aspirante strega che consegna pacchi agli abitanti di una piccola isola. Esplora ogni angolo e fessura e vola nel cielo con la tua scopa magica. Prendi la tua scopa magica e scopri tutti i segreti nascosti nella montagna mentre conosci i suoi affascinanti abitanti. Lavora duro e ottieni una scopa magica abbastanza buona da raggiungere il tuo obiettivo: arrivare in cima alla montagna. Questo viaggio di formazione ci porterà in cima alla montagna attraverso una storia di impegno, amicizia e comunità; e lasceremo volare liberi i nostri cuori.

Caratteristiche: