Morta Leslie Charleson, storica dottoressa Monica Quartermaine di 'General Hospital'

Leslie Charleson, celebre attrice statunitense che per quasi cinque decenni ha dato vita alla dottoressa Monica Quartermaine nella soap opera General Hospital, è morta domenica 12 gennaio in un ospedale di Los Angeles all'età di 79 anni, a causa delle complicazioni di una lunga malattia. La notizia è stata confermata da Frank Valentini, produttore esecutivo della serie, che ha definito l'attrice "la matriarca del cast e della troupe", proprio come il suo iconico personaggio era il cuore della famiglia Quartermaine.

Charleson ha interpretato Monica Quartermaine dal 1977 al 2023, apparendo in oltre 2.000 episodi e diventando uno dei volti più amati della soap. Per il suo ruolo, ha ottenuto quattro nomination ai Daytime Emmy Awards, due a Soap Hub e quattro ai Soap Opera Digest Awards. La sua performance ha conquistato i fan grazie alla complessità del personaggio, che ha vissuto un tumultuoso matrimonio con il dottor Alan Quartermaine, interpretato da Stuart Damon, scomparso nel 2021.

Prima di entrare nel cast di General Hospital, Leslie Charleson aveva recitato in altre soap di successo, tra cui A Flame in the Wind, Così gira il mondo e Love Is a Many Splendored Thing. La sua carriera si è estesa anche a ruoli in serie tv popolari come Happy Days, Ironside, Le strade di San Francisco e Friends, oltre a interpretazioni in film come Il giorno del delfino e La vendetta.

Nata a Kansas City il 22 febbraio 1945, Leslie Charleson era sorella dell'attrice Kate Charleson. Con una carriera iniziata nel 1964, è stata un punto di riferimento per il pubblico televisivo, lasciando un'eredità duratura nel mondo dello spettacolo.